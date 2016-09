Saaremaa saadikuks, Eestimaa heeroldiks (1)

Juba mitmendat aastat pendeldab Olavi Antons (pildil) Tenerife ja Saaremaa vahet – seitse kuud aastas veedab ta Tenerife saarel ja viis kuud Saaremaal, kus tal on Mustjala ja Kihelkonna vahel asuvas Selgase külas “üks väike majaköks” (nagu ta ise ütleb). Topeltsaarlane niisiis.

Tenerifel peab ta Kompassi nimelist ekskursioonibürood, Saaremaal peamiselt puhkab, aga siiski mitte ainult. Nagu selgub, on Olavi juba paar aastat otsinud (ja leidnud) Eestist mõttekaaslasi, kellega koos käivitada projekt “Eestimaa Heeroldid”.

Palusime tal pisut sellest plaanist lähemalt rääkida.

Niisiis, Eestimaa Heeroldid – kes need on või oleks korrektsem küsida, kes need saavad olema?

Mul (nagu teistelgi välismaal elavatel eestlastel) tuleb sageli ette olukordi, kus kellegagi tutvudes või juba tuttava inimesega näiteks õllelauas rääkides uuritakse, kust ma pärit olen. Neid vestluskaaslasi on muidugi igasuguseid – leidub selliseid, kes teavad kõike laulvast revolutsioonist Savisaareni, ent on ka neid, kes pole Eestist varem kuulnudki või arvab, et Eesti on Venemaa osa ning asub kusagil Komi kandis.

Kui sellele Eestist õndsas teadmatuses elanud Pablole või Jamesile rääkida, et oleme omaette rahvas, meil on oma keel, meie riik kuulub Euroopa Liitu, piirid on lahti, näidata telefonist pilte ja nii edasi, viib jutt tihti selleni, et see Pablo või James arvab: “Paistab, et Eesti on üks äge koht, peaks ehk tõesti sinna minema!”

99,9 protsenti neist juttudest saab selle koha peal paraku otsa. Ja see on meeletult suure ressursi raiskamine. Sellise ressursi, mis meil, st Eesti riigil on põhimõtteliselt tasuta käes. Need jutud peaksid minema edasi ja olema tegelikult protsesside käivitajaks, mille käigus need pablod, jamesid või mis nende nimed iganes on, tuleks ja veenduks oma silmaga, kui lahe meie Eesti on. Ja läheks koju tagasi ja räägiks oma kolleegidele ning sõpradele, et Eesti on tore paik ja ideaaljuhul saaks nendestki heeroldid, kes omakorda utsitavad inimesi meile külla tulema.

Aga miks see jutt siis saab selle koha peal otsa?

Neid põhjuseid on päris mitmeid. Tihti ei tule inimene lihtsalt selle peale, kui palju ta tegelikult kodumaa heaks ära teeb, kui ta kellelgi natist kinni võtab ja hellalt, kuid kindlalt koos pere või sõpradega Eestisse puhkama saadab. Teiseks pole ühel tavalisel inimesel tagataskust võtta üht “oma” majutusasutust, kuhu see väljamaalane saata. Siin on muidugi erandeid, aga ma räägin keskmisest eestlasest välismaal. Muide, püsivalt välismaal elaval perel pole pahatihti endalgi kohta, kuhu näiteks suvel paariks nädalaks tulla, sest kinnisvara on üldjuhul välja üüritud ja vahest ka maha müüdud. Kolmandaks on õhus motivatsiooniküsimus, sest õhinapõhiselt võib küll lahendada mõned probleemid ja mõnel korral, aga jätkusuutlikku ning progresseeruvat tegevust nii ei arenda.

Ja milline on sinu plaan?

Väga suures plaanis olen ma jaganud selle ettevõtmise nelja etappi. Esimene ehk mõttekaaslaste otsimine on edukalt käivitunud, ma tahaks siinkohal teha pika pai Terje Nepperile MTÜ-st Visit Saaremaa, kes ideest kinni hakkas ja algatustoimkonna kokku kutsus. Lähinädalatel loome me ettevõtjatega raamistiku ja nö mängureeglid, millest tulevased heeroldid lähtuda saavad. Muu hulgas peavad ettevõtjad paika panema need inimesed, kes on kontaktisikud, sest kogu idee üdi on just selles – kutsuda, suhelda ja vastu võtta personaalsete kontaktide kaudu. Seejärel kutsume me väliseestlasi ja kõiki Eesti sõpru ettevõtmisega liituma, muuhulgas on üheks kanaliks EV100 raames loodud veebirakendus Minu Inimesed, mis ju ongi üleilmseks suhtluseks mõeldud.

Kas heeroldite projekt ja Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva tähistamine on kuidagi omavahel seotud?

Sellevõrra on, et meie omariikluse sajas sünnipäev on käivitanud erakordselt soodsa fooni alustada heeroldite projektiga just nüüd. Riik pingutab kõvasti, et siia oleks pointi tulla just sellel aastal, sündmusi on erakordselt palju jne. See kõik on väga hea ajend või ettekääne kutsuda inimesi Eestit vaatama just nüüd. Aga heeroldite projekt on muidugi kavandatud kestvamaks kui sünnipäeva pidamine. Ise arvan, et õige hoo saab see vast sisse alles mõne aasta jooksul. Järgmine aasta ongi plaanitud heerolditel ja vastuvõtjatel omavahel tuttavaks saamiseks. See on siis kolmas etapp ja sellele peaks järgnema neljas etapp, mis loodetavasti saab olema igikestev – heeroldid utsitavad inimesi Eestisse reisima ja kui hästi läheb, siis mitte ainult, miks mitte ka investeerima jne.

Ja kust tuleb see motivatsioonipakett?

Kui me räägime õhinapõhistest, kelle hulka loen ka ennast, siis me saame lihtsalt instrumente juurde. Oletame, et me oleme jutuga jõudnud sinnamaale, kus tulevane turist väljendab valmisolekut Eestisse reisida. Nüüd selle asemel, et kritseldada õllekannu alusele näiteks booking.com, võtan ma taskust kutsena kujundatud visiitkaardi ja kutsun ta pidulikult oma kodumaa sajandale sünnipäevale. Seal võib olla QR kood, mis skännides ta kohe mõne turismitalu kodulehele viib – võimalusi on palju. Teiseks olen ettevõtjatega vesteldes aru saanud, et keegi pole vastu, et tunnustada tulemust, olgu see siis komisjonitasu või tasuta majutus või mis iganes – see on kokku leppimise koht ja üle reguleerida pole seda ka mõtet. Kolmandaks on siin ju tegemist puhtal kujul otseturunduse ja teenuste ekspordiga, ma ei välistaks ka riigi toe ja abi mingil kujul.

On sul ka seoses selle projektiga mingid eesmärgid seatud?

On muidugi. Et see ümmargune sünnipäev on nii sobivalt võtta, siis minimaalne eesmärk on leida järgmise aasta lõpuks sada heeroldit, kes omakorda võiks võtta eesmärgiks saata siia igaüks sada inimest. Ja kaugema tuleviku muusika – ütleme kümne aasta perspektiivis – võiks olla see, et igal Saaremaa turismiettevõtjal on sada heeroldit mööda ilma laiali, kes läbi isiklike kontaktide nende vastu huvi tundma ärgitavad. Üks lootus on mul heerolditega seoses veel. Saaremaa turismi üks hädasid on ju sesoonsus. Heeroldi võimuses on seda probleemi pisutki leevendada ja teha selgeks, et Saaremaal on elu (ja midagi teha) ka sügisest kevadeni. Aga enne tuleb see muidugi talle endale selgeks teha.

Sa räägid muudkui Saaremaast, aga sünnipäev on ju kogu Eestil?

Tegelikult peangi silmas ikka kogu Eestit, aga kuskilt peab ju alustama. Kui me siin oleme juba kuhugi jõudnud, küll siis jõuab teisi maakondi ka punti kutsuda. Seda enam, et tullakse ju ikka mandri kaudu ja iseäranis kaugemalt tulijad tahavad kindlasti lisaks Saaremaale ka ülejäänud Eestit näha.

Kui nüüd mõni ettevõtja seda lugu loeb ja tahab ka kaasa lüüa, mis ta siis tegema peaks?

Anda sellest teada MTÜle Visit Saaremaa, kes Saaremaa saadikute projekti vedama hakkab.

Viimane küsimus: miks sellist asja juba varem pole tehtud?

Kuidas ei ole? Vähemasti internetieelsel ajastul oli Berliinis pea iga türklase kebabiputka ka väike reisibüroo ja valge põllega Mehmedi kaudu oli võimalik Musta mere äärde tube rentida ämma-äia-nõo-õe elamisse või suisa hotelli. Ma ei ole küll kursis, kuidas sellega tänapäeval on, aga vähemasti vanasti oli nii. Aga eestlane pole muidugi türklane, ta vajab nats tagant utsitamist.

Minu idee pole muud, kui selle mudeli tsiviliseerimine, sellele korralike raamide ja staatuse andmine. Arvan ise ka, et see on päris hea idee, aga ideedega on see häda, et neid on maailmas niigi päris palju. Ja paljas idee ilma teostuseta ei ole tühjagi väärt. Idee väärtus sünnib ikka läbi teostuse, selleks aga on vaja tööd teha ja vaeva näha. Ja ehk kröömike saarlase jonni, olgu ta või isehakanu.

KOMMENTAAR

Ergo Oolup, MTÜ Visit Saaremaa juhataja:

Arvan, et Olavi ettepanekul on jumet. Suust suhu reklaam ja selline müük just eelkõige isiklike kontaktide kaudu toimib ju kõige paremini. Küsimus on selles, kuidas selline müügitöö Saaremaa puhul tööle hakkaks. Natuke see juba justkui toimiks – ka täna tullakse siia tänu suust suhu tehtud nn müügitööle ja isiklikele kontaktidele, aga neid tulijaid võiks ju olla palju rohkem.

Seda Saaremaa müümise tööd saaks teha palju rohkem ja paremini. Kaasa aitaks reeglite paikapanek ja koordineeritus, ühtsed mängureeglid ja korrastatud asjaajamine.

Nagu Olavi turismiettevõtjatele oma ideed tutvustades välja pakkus: kui panna välismaal Saaremaad tutvustavad inimesed raamidesse, neid juhendada ja anda neile ka mingid tööriistad, tekitada motivatsioon, siis nad tunnevad, et on osa millestki olulisest ja reklaamivad ning müüvad head asja. Aga väga oluline on ka meilt siitpoolt hea struktuur vastu panna. Et kui James tahaks Eestisse tulla, oleks tema välismaal elaval kontaktil kohe siin otse Saaremaal kontakt, kes on valmis Jamesi aitama. Nii see süsteem toimiks. Selle nimel aga peaksime ise tööd tegema. Mina leian, et asi on proovimist väärt.