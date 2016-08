TS Laevad prahtis St.Ola, Harilaiu ja Hiiumaa asenduslaevadeks (1)

Kuna ükski uutest parvlaevadest õigeaegselt liinile ei jõua, sõlmis TS Laevad Saaremaa Laevakompaniiga lepingu St. Ola ja Harilaiu rentimiseks. Kolmandaks asenduslaevaks saab Hiiumaa.

Saaremaa Laevakompaniiga (SLK) sõlmiti kokkulepe parvlaevade St.Ola ja Harilaid ajutiseks rentimiseks üheks kuuks. Kokkuleppel firmaga Saaremaa Ferry Erste Beteiligungs saab kolmandaks asenduslaevaks Hiiumaa, mis jääb prahilepingu alusel TS Laevade kasutusse kuni aastaks. Laeva opereerib seejuures tehniliselt SLK. Neljanda laevana tagab liikluse juba varem hankes nõutud ja varulaevaks soetatud parvlaev Regula.

Uus vedaja seab enda kinnitusel esikohale kvaliteedi, kuna laevu soovitakse kasutada aastakümneid. Uute laevade hilinemisel on veovõimsused tagatud koostöös praeguse vedajaga. “Nagu oleme korduvalt kinnitanud, siis keegi vedamata ei jää ja me anname endast parima, et koostöös TS laevadega saaksid inimesed saartele ka pärast 1. oktoobrit,” kinnitas Saaremaa Laevakompanii omanik Vjatšeslav Leedo.

TS Laevade juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul ei jõua oktoobriks tõenäoliselt ükski uutest parvlaevadest liinile. “Kuna üleveoga me riskida ei soovi, siis otsustasimegi ajutiselt rentida kolm asenduslaeva,” nentis Padar. Nii hakkabki oktoobrist Regula kõrval Rohuküla-Heltermaa liini teenindama parvlaev Harilaid. Virtsu-Kuivastu liinil jätkab parvlaev Hiiumaa, millele lisandub St.Ola.

Padari sõnul räägiti pikalt läbi mitmete laevandusettevõtetega Skandinaaviast, aga otsus juba tuttavate laevade kasuks tehti lähtudes sellest, et praegune veovõimsus säiliks sarnases mahus, aga ka kindlusest, et renditud laevad sobivad olemasoleva sadamate infrastruktuuriga.

Vähemoluline polnud asjaolu, et SLK-lt saab laevad rentida koos meeskonnaga ning nii tagatakse klientidele sujuv üleminek. “TS Laevade oma meremehed on sel perioodil teatavasti hõivatud uute parvlaevade tundmaõppimise ning järk-järgulise ülevõtmisega,” selgitas Padar.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on nende eesmärk alustada liinide teenindamist nelja laevaga, pakkudes lahendust, mis tagab normaalse parvlaevaühenduse just madalhooajal. “Meil on hea meel, et saime kokkuleppe parvlaeva Hiiumaa rentimiseks – see oli pikkade läbirääkimiste kõige keerukam ja juristide aega nõudvam koht,” märkis Kalm.

TS Laevad on arvestanud lisaeelarveks kuni 5,5 miljonit eurot, mis koosneb asenduslaevade rentimise kulust, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seatavatest trahvidest ja ettevõtte trahvidest laevatehastele. Regula hind selle summa hulka ei kuulu. See alus osteti juba varem ligi 4 miljoni euro eest. Seega läheneb kogukulu 10 miljonile eurole.

Parvlaevad Leiger ja Tõll peaksid asuma liinile oktoobris, Tiiu novembris ja Piret hiljemalt jaanuaris.