Valijamehed kuulavad oma volikogude soovitusi

Kolme nädala pärast asub presidenti valima ka neliteist Saare maakonna valijameest – kaks vähem, kui eelmisel korral.

Kuressaare linnavolikogu valib oma kaks valijameest 8. septembri erakorralisel istungil. Linnavolikogu esimees Toomas Takkis märkis, et varasema praktika järgi on koalitsioonipartnerid esitanud oma kandidaadid ja mingit volikogu-poolset suunist Kuressaare esindajatele valimiskogusse kaasa pole antud.

“Loomulikult on mul mingid eelistused, aga ma ei tahaks neid veel välja käia,” ütles Leisi valla vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa, kes sai volitused presidenti valida juba esmaspäevasel erakorralisel volikogu istungil, mille ajaks polnud veel selge, kas presidendivalimised valimiskoguni jõuavadki.

19. septembril toimub Leisi vallavolikogu istung, kus muuhulgas kuulatakse ära volikogu liikmete eelistused ja arutletakse kandidaatide sobivuse üle presidendiametisse. Samas toonitas Kandimaa, et seadus jätab valijamehele valiku tegemiseks vabad käed ega kohusta kellegi arvamusega arvestama.

Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel ütles, et nende vallas on valijamehega seonduv kõik veel paika panemata. “Alles eile sai selgeks, et valimiskogu kokku tuleb, mul pole isegi veel seda kirja, mis päeval valimiskogu kokku tuleb ja mis päevaks peab esindaja olema valitud,” rääkis Saaremäel, kelle sõnul pole praegu ka paigas, kes läheb Muhu vallast presidenti valima. “Meil on 13 liiget ja mina julgen küll öelda, et kõik sobiksid,” lisas ta.

Kindlasti saavad Muhu volikogu liikmed oma eelistusi välja pakkuda, kuid Saaremäeli sõnul jätab seadus valijamehel õiguse hääletada oma äranägemise järgi ja mitte kellelegi ei saa tema valikut ette heita. “Vastasel juhul piisaks sellest, et volikogu võtab vastu otsuse, saadab selle valimiskomisjonile ja ongi tehtud.”

Lääne-Saare volikogu valib oma esindaja valimiskogusse 14. septembril. Volikogu esimees Urmas Lehtsalu, kellel on varasemast kahes valimiskogus osalemise kogemus, nentis, et ilmselt arutavad saadikud ka seda, keda valijamees kandidaatidest võiks toetada. Ta lisas, et valijamees on seaduse järgi oma otsuse tegemisel siiski vaba ja saadud juhiste järgimine pigem eetikaküsimus.

Pihtla volikogu valib oma esindaja 8. septembril. “Soovituse anname oma valijamehele kindlasti kaasa, aga arvan, et seal on salajane hääletus,” ütles volikogu esimees Tiit Kaasik. Küsimusele, kelle poole presidendikandidaatidest Kaasiku enda sümpaatia kaldub, vastas ta: “Ei oska praegu öelda, kuna ainult kahte me hetkel teame. Nendest kahest mina valiksin Kallase.”

“17. septembriks peame andma oma esindaja andmed – enne seda me ka kokku saame ja otsustame,” lausus Pöide vallavolikogu esimees Marina Treima. Tema sõnul pole praegu ka selge, kas volikogu annab oma esindajale kaasa soovituse või mandaadi.

Treima seda, kellele presidendikandidaatidest tema enda poolehoid kuulub, avaldada ei soovinud. “Olen välja öelnud, et reformierakonna esindaja ei ole minu väljavalitu, aga rohkemat ma ei ütleks,” rääkis Treima.

Mustjala volikogu esimees Malve Kolli ütles, et tõenäoliselt tuleb volikogu järgmine nädal kokku, et paika panna, kes presidenti valima läheb. Ta lisas, et volikogu arutab kindlasti läbi, keda valida ja nii peaks Mustjala valijamees esindama terve volikogu arvamust.

Salme volikogu esimees Andrus Raun ei saanud eile ühtegi konkreetset nime välja käia. Tema sõnul pole neil see kuupäevgi teada, millal valijamees välja selgitatakse. Nii palju on siiski kindel, et 16. septembriks peab valijamees volikogus otsustatud olema.

Kui levinud taktika on, et valijameheks saab volikogu esimees, siis Andrus Raun ei tihanud ses osas spekuleerida, kas tema ise võiks presidenti valima minna. “See sõltub volikogu tahtest. Tavaliselt esimees läheb küll, aga selle peab kinnitama ikkagi volikogu,” nentis ta.

Salmekad on seda meelt, et päris oma vaba valikuga valijameest presidenti valima ei lasta. “Me kindlasti volikogus arutame selle läbi ja kes läheb, see võtab ikka volikogu poolt sõnumi kaasa,” kinnitas Raun. “Ainuisikuline otsus see ei ole, arvestame oma volikogu meelsust.”

Millise meelsusega ja kelle poolt nt juba teadaolevatest kandidaatidest Salme volikogu võiks olla, Raun samuti öelda ei saanud. “Ootasime ära valimised riigikogus ja nüüd vaatame edasi. Jõks on käinud meiega kohtumas, samuti Reps, aga võib-olla tuleb veel keegi kohtuma, ei või teada,” märkis ta.

Rauna sõnul võib Siim Kallasele ja Mailis Repsile kandidaatidena vabalt lisa tulla. “Praegu on andmeid vähe, et otsus ära teha, aega veel on,” arvas ta.

Torgu volikogu esimees Mihkel Undrest ei tahtnud presidendi valimiste teemal pikemalt peatuda. “Ei oska kommenteerida. Ei ole veel midagi kuulnud sel teemal, valimiskomisjonist pole mingit kirja veel tulnud,” tähendas ta.

Orissaare volikogu esimees Marili Niits märkis, et nemad kogunevad samuti kaheksandal. Kas valijameheks saab volikogu esimees või keegi teine, ta öelda ei osanud. Tulevad kandidaadid ja siis hääletatakse. Niits ütles, et juhul, kui tema peaks minema valima, siis võtaks ta kindlasti kaasa volikogu arvamuse ja arvestaks sellega.

Mil viisil volikogu mandaat kujuneb – kas igaüks ütleb oma eelistuse või kujundatakse arvamus koos, ei osanud maakonna noorim volikogu esimees veel öelda.

Liilia Eensaar Valjalast nentis, et tavaliselt on valijamees olnud volikogu esimees. Kas ka seekord, seda ta kinnitama ei kippunud. Kui volikogu otsustab saata teda, siis ta loomulikult teekonna pealinna ka ette võtab. Auasi ikkagi.

Eensaar ütles, et eks nemad ka arutavad presidendiks sobivate kandidaatide üle ning kujundavad oma arvamuse. Eensaar ise ühtegi erakonda ei kuulu ning seega ei “kontrolli” ka teda keegi.

Valjala volikogu esimees uskus, et valijameestekogus läheb presidendivalimine asjalikumaks kui seni, mil see on uppunud pigem erakondade vahelisse kemplemisse.

Ruhnus on plaanis volikogu kokku kutsuda millalgi sel nädalal, ütles volikogu esimees Heiki Kukk. Valijamehe isikut veel ei tea. Omavahel olla räägitud, kuid eks see võib veel muutuda.

Volikogu Ruhnus otseselt mingit soovitust kaasa ei anna, sest volikogu on esimehe sõnul apoliitiline ning nii palju kui on liikmeid, on ka arvamusi. Eks see ole valijamehe enda asi, kas kuulab teiste arvamusi või ei.

Kihelkonnal ei olnud võimalik tabada volikogu esimeest Karl Teäri, kuid vallavanem Raimu Aardam arvas, et tõenäoliselt läheb Tallinna Teär ise. Kindlasti tuleb Aardami arvates ka arutelusid presidendikandidaatide üle ja antakse ka soovitusi.

Toimetusel jäid välja selgitamata Laimjala volikogu plaanid, mis seotud valijamehe valimisega.

Monika Puutsa, Raido Kahm, Ain Lember, Kertu Kalmus, Mehis Tulk, Raul Vinni