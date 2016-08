Vallavanema veerg

Ja ongi suvi läinud. Ühtpidi veidi kurb, suvesooja tuleb jälle oodata terve aasta, koolilaste pikk vabadus on selleks korraks läbi, päevad jäävad järjest lühemaks, pime aeg võtab vaikselt, aga visalt võimust.

Teisalt on aga tore, et sügise saabumine on alati justkui uus algus – kas koolilaps või töömees, pisukese akude laadimise oleme suve jooksul kõik teinud. Suvel nähtud hool peenramaal saab nüüd tänu, sahvririiulid ja sügavkülmad täituvad koduse rammu peal kasvanud heast-paremast. Eredamaid värve looduses tuleb ajapikku juurde.

Kõik, kõik on uus septembrikuus… Traditsiooniliselt alustavad 1. septembril uut õppeaastat meie valla haridusasutused: valla kolm põhikooli ja kolm lasteaeda. Esmakordselt astuvad kooliteele sel aastal 69 Lääne-Saare valla last, neist vallakoolides 35. Ma väga loodan ja südamest soovin, et see aastaid kestev tee on täis avastamist ja rõõmu, sõbralikkust ja hoolivust, aga ka pingutusi ja vastutuse õppimist.

Omamoodi uue stardi saab sügise saabumisega ka Saaremaa ühinemisprotsess. Just nüüd peavad volikogud pikkade kuude jooksul ettevalmistatud ühinemislepingu heaks kiitma ja avalikule arutelule saatma. Lepingu avalikustamise ajal on võimalus lepingusse ka ettepanekuid teha, kasutage seda võimalust, kel häid mõtteid.

Augustis alustati Kärla rahvamaja ehitusega, õigem küll oleks öelda, et alustuseks tuli vana maja maha võtta. Nii ongi täna vana rahvamaja koha peal veel suur ja lage plats, kuid aasta pärast on uus maja valmis pakkuma nii isetegemise kui kaasaelamise rõõmu.

Suve algul sai uueks Lümanda ristmik ning sellega koos uuendasime ka keskuse tänavavalgustust. Tänavavalguse parandamisega seotud töid on enne suure pimeda saabumist veelgi plaanis. Vallateede korrastamine on iga-aastane töö, nii saavad need hooldatud ka saabuval perioodil.

Loodan, et suvest ammutatud energiat ja soojust jätkub teie südametesse veel pikaks ajaks. Ilusat saabuvat sügist ning uut kooli- ja tööaastat!

Tiina Luks, Lääne-Saare vallavanem