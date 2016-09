Diana Traumann rahandusnõunikuks

Kuressaare linnavalitsus kinnitas uueks rahandusnõunikuks Diana Traumanni (fotol).

Saaremaalt pärit Traumann on lõpetanud Tallinna tehnikaülikoolis majandusteaduse erialal cum laude, spetsialiseerudes avaliku sektori majandusele, ja lõpetamisel on magistriõpe Tallinna tehnikaülikoolis majandusarvestuse erialal. Ta on töötanud rahandusministeeriumis riigivara osakonna spetsialistina ja 2014. aastast audiitorina BDO Eesti AS-is.

Diana Traumanni kasuks rääkisid rahandusnõuniku ametikohale sobiv haridus, töökogemus avalikus sektoris ning meeskonna komplekteerimise ja juhtimise kogemus. Traumann alustab linnavalitsuse rahandusnõunikuna 3. oktoobril.