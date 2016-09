JUHTKIRI: Noored näoga mere poole

Nii mõnigi meist on kurtnud või vähemalt arvamust avaldanud, et koolis õpetatakse asju, “mida iial tarvis ei lähe”. Ning et tunnid on liiga teoreetilised ega haaku reaalse eluga. Kuressaare gümnaasiumis alanud õppeaastast pakutava purjetamisõpetuse kohta ei saa kohe kuidagi öelda, et neis tundides omandatud teadmistest tolku ei ole. Küll lapsed, kes 16 purjetamistunnis innukalt kaasa löönud, juba teavad, mida paadiga teha ja kuidas merel käituda.

Hea oleks, kui sarnast õpet saaks palju suurem ring noori kui vaid KG 2. klassi lapsed. Oleme ju saare- ja mererahvas ning vähemalt algteadmised merenduse vallast kuluksid vist enamikule meist marjaks.

Sest merest meil tõepoolest puudust ei ole.