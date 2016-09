Karja küla rajab roosilabürindi

Karja küla õunaaias valmistutakse talgupäevaks, mille käigus istutatakse maha ligi 150 roosiistikut.

Roosid lähevad peenardesse kindla ja omanäolise plaani järgi, moodustades 30×14 meetrisel alal labürindi, mis täishiilguse saavutab järgmiseks suveks. Roosilabürindi mõtte algataja, MTÜ Karja külaseltsi liige Andres Jalakas märkis, et kui praegu on olemas ca 150 Koonga vallast Nedrema küla roosikasvatuse talust toodud istikut, siis täismahus kulub platsile pea 300 erivärvilist ja erinevat sorti roosi.

“See on kujundatud nagu labürint, seal on tupikteed ja siis lähed jälle teise kohta, aga muidugi on see mingis mõttes tinglik, sest roosid ei kasva ju üle pea. On erinevad värvid ja erinevad sordid, et labürindis kulgedes tekib selline värvikirev pilt, mida nautida,” selgitas Jalakas pikalt peas mõlkunud mõtet.

“Kui see nüüd valmis saab, siis eks ole näha, kas see oli lihtsalt hea mõte või tuleb sellest midagi enamat,” muigas ta ja tunnistas, et tema jaoks on labürindis nagu mingi maagiline jõud.

Avada soovitakse Karja küla uut vaatamisväärsust järgmise aasta juunis või juulis, siis kui roosid õitsevad. Labürindi väravasse kavandatakse väikest skeemi, kus kirjas kõik sinna saanud roosi­sordid ning juhend raja läbimiseks.

Roosiaia rajamiseks saadi 2000 eurot kohalikust omaalgatuse programmist. Kokku koos oma panuse ja Leisi valla toetusega hindas Jalakas praegu roosilabürindile kulunud summa ca 3000 euro ringi. Kes aga soovivad laupäeval roosilabürindi istutamisest osa võtta, nendel palutakse lahkelt koguneda Karja küla õunaaeda laupäeval, 3. septembril kell 12.