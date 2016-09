Lastele hakatakse koolis purjetamist õpetama

Kuressaare gümnaasiumi 2. klassi õpilaste kehalise kasvatuse hulka kuulub sel õppeaastal ka 16 tundi purjetamisõpetust. Teadaolevalt ei ole Eestis kooliprogrammis seni veel kuskil niimoodi purjetamist õpetatud.

KG õpetaja Juhan Kolk ja Saaremaa merispordi seltsi (SMS) kommodoor Margus Männik kinnitavad, et sellise õppemahu juures saab laps kevadel paadi juba liikuma.

Idee õpetada koolis purjetamist tuli Juhan Kolgi sõnul ühe purjetamistrennis käinud lapse vanemalt ja KG õpetajalt Virge Lembrilt.

Merispordi selts ja kool leidsid kiiresti ühise keele ja vahetult enne kooliaasta algust löödi ka käed.

Juhan Kolk ütles, et sügisel on ette nähtud kaheksa tundi ja kevadel kaheksa. Õpetajad on Saaremaa merispordi seltsi treenerid Mati Kolk, Kristiina Klaos ja Viktor Umb.

Tundide sisu on mereohutus, purjetamise põhiteadmised, ilma tundmine ja kõik muu taoline, mida merel vaja läheb. Õppevahenditeks on spetsiaalsed noorpurjetaja õpikud ja töövihikud ning muidugi Optimist-klassi purjetamisvarustus.

Kommodoor Männik kinnitas, et paati istuma ja merele minema ei sunnita kedagi. Kui ikka laps ei tunne merele mineku vastu huvi, saab ta pühenduda rohkem kaldapealsetele tegevustele. Aga vähemalt on noortele saarlastele antud võimalus näoga mere poole olla.

Kolk ja Männik lisasid, et kel huvi, saavad juba suvel jätkata treeningutega SMS-i juures. Juhan Kolk märkis, et kui II klassides on kokku pea 100 õpilast, siis oleks 10 jätkamine trennis ju väga tubli saavutus.

Ta nentis ka, et mis võiks veel loomulikum olla, kui et noor saarlane merel ja merega asju ajab. Merest meil ju puudust ei ole.