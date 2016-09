Lihatööstus pakub tööd mitmel väärt ametipostil (1)

Ehkki Saaremaa lihatööstuse erinevaid tööpakkumisi vilksab tööpakkumiste seast aeg-ajalt ikka läbi, on nüüd, peagi algava sügise hakul tööd pakkuda nii puhastusteenindajatele kui ka laohoidjale.

Lihatööstusest on saanud üks Saare maakonna juhtivaid ettevõtteid. Samuti on lihatööstus Saaremaa üks suuremaid tööandjaid. Ühes kuus turustatakse ligi 500 tonni toodangut. Toodetakse roavalmistusvorste, keeduvorste nii säilekestas kui ka suitsutatuna, poolsuitsu- ja täissuitsuvorste, vere- ja tangutooteid, pasteete, sülte. Samuti on valikus Saaremaa värske sea- ja veiseliha.

Augustis läbis lihatööstuse struktuur väikese muudatuse, mille järel korraldab ja koordineerib puhastusteenindajate tööd vastloodud puhastusteeninduse osakond.

Puhastusteeninduse osakonna juhatajana töötab Triin Tedrekull, kes on saanud töötajate juhtimise kogemuse Rimi Eesti kauplustes juhatajana töötades. Pärit on ta Kuressaarest, kuid viimastel aastatel enne lapse sündi töötas Tallinnas.

Just samasse, uude puhastusteeninduse osakonda ongi nüüd töökäsi juurde tarvis. Personalispetsialist Marion Voki sõnul pakub lihatööstus tööd puhastusteenindajate puhkuste asendajale. “Tema töötab aastaringselt ja annab teistele puhastusteenindajatele 1–2 nädala kaupa puhkust,” selgitas Vokk puhkuste asendaja tööpõhimõtet.

Kuna objektidel algab tööaeg erinevatel kellaaegadel, on puhkuste asendaja tööaeg varieeruv ja sõltub sellest, keda parasjagu asendada tuleb. Kõige varasem tööpäeva algus on kell 5 hommikul ja kõige hilisem kell 15 päeval, vahetus kestab seejuures kaheksa tundi, nagu tööaeg enamasti ikka.

Peatselt vajatakse aga täiendavalt puhastusteenindajaid ka kastipesu osakonda. Kastipesija tööülesanded on lihatööstuses kasutatava taara vastuvõtmine, pesemine ja ladustamine, taarapesumasina töö jälgimine ja katkise taara väljasorteerimine. Töötatakse kahes vahetuses, tööpäev algab kell 5 või kell 13.30.

Mõlemad pakutavad töökohad sobivad Marion Voki kinnitusel nii naistele kui ka meestele. Väljaõpe toimub kohapeal, kuid varasem kogemus tuleb kandideerimisel kasuks. Kindlasti peab aga valmis olema füüsiliseks tööks. “Sobiv kandidaat armastab puhtust ja soovib, et töö saaks korralikult tehtud,” nentis Vokk.

Täiendavalt otsib Saaremaa lihatööstus oma valmistoodangu lattu laohoidjat. Selles ametis tuleb laias laastus tegeleda valmistoodangu laos tellimuste alusel kaupade komplekteerimise ja arvete vormistamisega, seda kõige selle juurde kuuluvaga.

Tööle kandideerijalt oodatakse loomulikult töökust, head kohanemisvõimet ja stressitaluvust, oskust iseseisvalt töötada. Samuti peaks inimene olema hea suhtleja ning aus, kohusetundlik, täpne ja korrektne. Kindlasti tuleb osata eesti keelt. Laohoidja väljaõpe toimub kohapeal kuu aja jooksul.

Omalt poolt pakub lihatööstus võimalust töötada pidevalt arenevas ja stabiilses ettevõttes, ühisüritusi töötajatele ja nende pereliikmetele ning erinevaid motivatsioonipakette. Täpsemat infot tööpakkumiste kohta leiab töötukassa portaalist.