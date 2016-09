Lossi aknad vahetatakse välja (1)

Saaremaa muuseum algatas riigihanke “Kuressaare linnus-kindluse konvendihoone akende vahetus”.

Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa ütles, et vahetamisele lähevad kõik aknad, välja arvatud kaitsetorni 3.–6. korruse omad. Need said vahetatud siis, kui lossi uut ekspositsiooni pandi. Seega saab uued aknad ka seitsmendal korrusel asuv Tornikohvik. Kokku saab linnus Püüa sõnul veidi üle saja uue akna.

“Konsulteerisime asjatundjatega ja arvestades tööde mahtu panime lepingu tähtajaks igaks juhuks 2018. aasta septembri,” lisas Püüa, selgitades, et kõik aknad peaksid siis vahetatud saama hiljemalt 2018. aasta sügiseks. Muuseumi igapäevast tööd ei tohiks akende vahetamine oluliselt segada.

Põhjuseid, miks linnus uusi aknaid vajab, on mitmeid. Esiteks on tinaraamistuses aknad täielikult amortiseerunud ega pea enam õieti ei tuult ega vihma. “Tinaraamid on nii välja venitatud, et klaasid on osaliselt ääre tagant väljas ja iga hetk välja kukkumas,” tõdes Püüa ja lisas, et neid on seetõttu ka silikooniga parandatud. “Teine põhjus, mis pole vähem tähtis, on see, et tahaks saavutada ökonoomsemat soojapidavust,” ütles Püüa. Tema sõnul tulevad väljapoole vitraažklaasid ja sissepoole tavalised. Pärast akende vahetust peaks iga ruum saama ka vähemalt ühe avatava akna.

Konvendihoone tinaraamistuses aknad on valmistatud ja paigaldatud 1980. aastatel viimaste suuremate restaureerimistööde käigus. Muuseumi direktor märkis, et 1985. aastal läks akende vahetamisega suureks rabistamiseks. “See oli üks viimaseid töid ja avamise aeg oli eelnevalt paika pandud,” selgitas Püüa, et kvaliteet kannatas kiirustamise tõttu kõvasti.

Akende vahetamise teema kerkis tugevamalt üles 2013. aastal, kui kultuuriministeerium uuris tema valdkonda kuuluvatelt asutustelt investeeringute vajadust. Toona lasti mitmed tööd paikvaatlusel ära hinnata ja saadi akende vahetuse maksumuseks ilma käibemaksuta umbes 117 000 eurot. Endel Püüa märkis, et seda, kas toonasest summast nüüd veel piisab, näitavad juba pakkumised. Raha akende vahetamiseks saadakse ministeeriumilt. Pakkumisi võib hankele esitada 14. oktoobrini.