Rannahoone kohvik kaotab üürniku

Kuressaare linnavalitsus lõpetab rannahoone kohviku üürilepingu üürniku soovil 1. oktoobrist.

Rannahoone kohviku üürnik Kai Koost ütles Saarte Häälele, et tal on tekkinud teised plaanid, mis võtavad kogu aja. “Pole lihtsalt enam aega sellega tegeleda,” tõdes ta. Koost lisas, et koht on kohviku pidamiseks üldiselt igati sobiv, kuid väga palju sõltub ilmast. “Kui ilmad on soojad, siis on väga hea,” nentis ta. Näiteks tänavune juulikuu oli Koosta sõnul Kookose kohviku jaoks parem võrreldes möödunud aasta sama ajaga.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et uue üürniku leidmiseks korraldatakse tuleva aasta alguses taas enampakkumine. Praegune üürnik tõi tema sõnul lepingu ülesütlemise põhjuseks heitlikud ilmad.

Üürile andis linnavalitsus rannahoone kohviku suulisel enampakkumisel, mis toimus 2015. aasta aprillis. Koost oli toona ainus pakkuja ja sai pinna rendile alghinnaga, milleks oli 2 eurot ja 90 senti ruutmeetri eest. Kohvikuruumi suurus on 28 m2, mis tähendab, et kuus tuli üüri maksta 81,2 eurot. Kuigi ruum on kasutusel hooajaliselt, tuli renti maksta aastaringselt.

Lepingus on ka punkt, mille kohaselt tuleb kohvikut avatuna hoida 15. maist 15. septembrini ja muul ajal vabal valikul. Toona sõlmiti leping viieks aastaks.

Samas seisab lepingus, et üürnikul on õigus see põhjusest olenemata ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult vähemalt kaks kuud ette.