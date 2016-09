Riik nõuab 4400 metssea küttimist (1)

Võttes arvesse keskkonnaagentuuri seireandmeid ja metsades vohavat seakatku, kinnitas keskkonnaamet Saaremaa metssigade minimaalseks küttimiskohustuseks 4400 siga, mis on 900 võrra rohkem, kui hiljuti Saaremaa jahindusnõukogus kokku lepitud.

Muu hulgas keelustab amet aastaringselt kogu Eestis metssigade lisasöötmise. Lisasööda kasutamine ajalise piiranguta on lubatud metssigade peibutamise eesmärgil, kuid alates selle aasta 14. oktoobrist on see lubatud vaid keskkonnaametis registreeritud lisasöötmiskohtades.