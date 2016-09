Salme lasteaed sai uue kuue (1)

Juuni lõpus alustati Salme Otto-Triinu lasteaia rekonstrueerimist ulatusliku lammutustööga, et asemele saaks kenam ja nüüdisaegsem lasteaiamaja. Praeguseks on remondiotsad tasapisi kokku tõmmatud ning lapsed valmis uut hooaega alustama renoveeritud hoones.

Esialgse plaani kohaselt oli Salme vallavanema Kalmer Poopuu sõnul kavas teha lasteaia remont kahes jaos, kuid tänu saadud laenule saadi asjaga juba praegu ühele poole.

Värskendati kogu maja

Vallavanema sõnutsi on nüüd jäänud veel nipet-näpet häälestamisi ja toimetamist. “Vastuvõtukomisjon oli meil reedel ja saime vajalikud allkirjad kõikidelt osapooltelt, näiteks tuletõrjelt,” märkis Poopuu. Vallavanem rääkis veidi ka sellest, millised tööd lasteaias tehtud said: “Tehti juurdeehitust, rajati tehniline ruum, ehitati siseventilatsioon ning tervele hoonele paigaldati ventilatsiooniseadmed. Veel uuendati kööki koos seadmetega, värskendati tualettruume.” Uuenduskuuri läbisid ka laste magamistoad, torudesüsteem ja välistorustikud. Vallavanem lisas, et tulevikus oleks vaja veel natuke välistöid teha, ent kõik, mis plaanitud, sai praegu tehtud.

Saalis rohkem ruumi

Salme lasteaia direktor Maret Seeman ütles, et lapsed on esmaspäevast saadik platsis ja praegu harjutakse uuenenud lasteaiaga. “Kõik uus vajab ju sisseelamist ning teeme ka oma avaaktuse tänavu hoopis 5. septembril. Lasteaias on see asi õnneks natuke vabam,” rääkis Seeman.

Väikestel on rõõmustamiseks põhjust, sest varem keset saali asunud ventilatsioonipost on nüüdseks kadunud ja taidlemisruumi selle võrra rohkem. Ka aktust on lasteaia direktori sõnul nüüd palju mugavam läbi viia. “Meie oleme tehtud uuendustega igal juhul väga rahul,” võttis Maret Seeman asja kokku.