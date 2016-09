Tagaverel pannakse võrrid joonele

Laupäeval toimub teist aastat Saaremaal suur võrride võidusõit. Võistlusele oodatakse osalema ligi 150 inimest ning võisteldakse erinevates klassides. Oma osavust saavad eraldi kategoorias proovile panna ka naised.

Laupäeval, 3. septembril läheb Tagaverel Salu külas võrrimootorite ühiseks põrisemiseks, sest taaskord peetakse võrride võidusõitu. Osaleda võivad kõik, kellel jätkub julgust ning leidub ka mõni masin, millega võistlustel osaleda. Ürituse korraldajaks on MTÜ Saku Sääruklubi.

Korraldaja Virgo Roosnurm ütles, et täpset osalejate arvu on raske öelda ning lõplik arv selgub alles võistluspäeval, kuigi ametlik registreerimine lõppes kolmapäeva õhtul. Orienteeruvaks arvuks ennustas ta 150 osalejat, kes tulevad kokku üle terve Eesti. Eelmisel aastal oli tema sõnul võistlus Saaremaal esimest korda ning siis oli osalejaid 135.

“Võistlus ise on tegelikult viimane etapp terve suve kestnud võistlussarjast. On kaks erinevat sarja – sprint ja kestvussõit ning Saaremaa võistlus on selles suhtes ainulaadne, et ühel päeval peetakse mõlema sarja võistlus,” kommenteeris Roosnurm.

Ta selgitas, et sprint koosneb üheksast erinevast võistlussarjast ning klassid erinevad eelkõige masinate tehniliste omaduste poolest. Eraldi klass on loodud ka “kaalukatele” ehk siis võistleja kaal peab olema üle 100 kilogrammi. Lisaks saavad eraldi klassis osaleda ka naised.

Üritusel osaletakse võistkonniti ning igas tiimis on 2-4 osalejat. Sõidu miinimumpikkus on 3 tundi.