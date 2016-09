Torgu Kala alghind kukkus alla poole miljoni

Kaavi külas asuva Torgu Kala OÜ kalakasvanduse tootmishoone koos seadmetega oli pankrotivarana esmakordselt enampakkumisel sel suvel alghinnaga 1 146 877 eurot. Kuna selle hinnaga kalakasvandusele ostjat ei leitud, langetati alghind 917 502 eurole. Eile toimunud oksjonil ei meelitanud ka see hind kedagi ostusooviga lagedale tulema.

Enampakkumist korraldava pankrotihalduri Kristo Tedre sõnul läks aga juba samal päeval üles uus enampakkumine. Uus alghind on kalakasvandusel tema sõnutsi 458 751 eurot, mis sisaldab ka käibemaksu.

Kalakasvandus on konserveeritud, mis tähendab, et basseinid on veest tühjendatud ja biofilter puhastatud. Kalakasvanduse aktiveerimise ligikaudne aeg on kuu, mis kulub biofiltri käivitamisele.

Torgu Kala alustas tegevust 2012. aasta kevadel. Ettevõte sai PRIA-lt kalakasvatushoone ehitamiseks ja seadmete ostmiseks investeeringutoetust

483 853 eurot.

Torgu Kala kalakasvandust on võimalik osta oksjoniportaali www.oksjonikeskus.ee kaudu. Firma pankrot kuulutati välja tänavu kevadel.