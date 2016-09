Triigi ja Sõru laevaühendus võib oktoobrist katkeda

Seni pole veel kindel, mis saab alates oktoobrist Saaremaa ja Hiiumaa vahelisest laevaliinist. Vedaja leidmiseks korraldatud hanked on üksteise järel liiva jooksnud ning senisele vedajale ei ole jätkamisettepanekut tehtud.

Väinamere Liinide teenindusjuht Anu Hiiuväin kinnitas Saarte Häälele, et nende leping lõpeb 30. septembril ja mingit ettepanekut vedajana jätkata neile tehtud ei ole. Teravamalt puudutab liini lahtine tulevik Saaremaa piimatööstust, kelle regulaarne piimakogumise ring käib Hiiumaalt otse üle mere. Piima on Hiiumaalt Saaremaale toodud seni pea igapäevaselt. Kuidas see toimub järgmisest kuust, oli täpselt teadmata veel eilegi.

Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine tunnistas, et selline küsimus on päevakorral küll. “Ma loodan, et laev hakkab ikka liikuma. See kõik on küll juriidika ja vaidlused, aga seda, et 21. sajandil laev ühtäkki enam ei käi, ei tahaks uskuda,” nentis Kivine. “Ma loodan väga, et 1. oktoobriks on need küsimused lahenenud.”

Tööstus loodab lahendust

Kivise sõnul on nad liini tulevikust rääkinud Hiiu maavalitsusega ning sealt anti lootust, et lahendus ikkagi leitakse. See võttis ärevust veidi maha. “Saime positiivse signaali, et laev ei sõida ilmselt küll sellise graafikuga, nagu ta suvel on sõitnud, kuid sõidab graafikuga, nagu oli eelmisel talveperioodil,” rääkis Kivine. Oma tööd ja tegemised tuleb sel juhul küll mõnevõrra ümber korraldada.

Kivise sõnul oleks muidugi hea, kui laev liiguks kahe saare vahet igapäevaselt. “Aga mis teha,” tähendas ta. Kui oktoobri alguseks vedaja leitakse ja rakendub nn mullune talvegraafik, saab piimatööstus Hiiumaalt piima tuua esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja pühapäeviti. “Siis tuleb rohkem pingutada. Loodetavasti saame ikka hakkama.”

Hiiu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Aivi Telviku sõnul jagavad nad seisukohta, et kõige suurem mure on kahtlemata Hiiumaa piima veo, aga ka ametikooli õpilaste pärast. “Oleme suhelnud Saaremaa piimatööstuse juhatajaga ja meie talunikega, kes sooviksid, et praamiühendus oleks igapäevane kogu aasta vältel,” märkis Telvik.

Tema sõnul on nad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt (MKM) korduvalt küsinud, mis saab Sõru–Triigi liinist 1. oktoobrist, kui leping senise vedajaga lõpeb. “Meile on vastatud, et on korraldatud mitu hanget, mis on nurjunud, ja praegu käivad pakkujatega otseläbirääkimised,” ütles Telvik.

Kolmapäeval kinnitati Hiiu maavalitsusele ministeeriumist, et tõenäoliselt laevaliin oktoobrist jätkab. Samas möönis Telvik, et rohkem infot neil ei ole ja maavalitsus on ka ise ooteseisundis.

Maavalitsused on ootel

Saare maavanem Kaido Kaasik liini tulevikku lähemalt ei kommenteerinud. Ta kinnitas, et nad on ennast hankeprotsessiga kursis hoidnud, kuid eilse seisuga hange veel käis. “Ministeerium lubas meile täpsemat infot esmaspäevaks,” lisas Kaasik.

MKM-i avalike suhete nõunik Mihkel Loide ütles Saarte Häälele, et kuna pakkumiste esitamise tähtaeg on täna, siis parasjagu pooleli olevat hankemenetlust nad kommenteerida ei saa.

“Küll aga võime kinnitada, et hanke senine kulg annab lootust, et Saaremaa ja Hiiumaa vahelisse parvlaevaühendusse lünka ei jää,” tähendas ta. Laevaliini tulevikust täpsemalt rääkima on ministeerium valmis täna.