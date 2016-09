Viies koolivaheaeg – kas mõttekas või mitte? (1)

Järgmisest, 2017/2018. õppeaastast lisandub kevadsemestrisse viies vaheaeg, et jaotada õppekoormust tervise- ja õppimissõbralikumalt. Mida arvavad asjast need, keda see kõige rohkem puudutab – õpilased, õpetajad ja lapsevanemad? Kas seda nädalast hingetõmbeaega, mille võrra kooliaasta aga suvesse pikeneb, on tarvis?

Kersti Truverk, Saaremaa ühisgümnaasiumi algklassiõpetaja, 4. klassi klassijuhataja:

Minul on selle muudatuse osas kahetised tunded. Ühest küljest on lisavaheaeg muidugi positiivne, kuna lapsed on teisel poolaastal tõesti rohkem väsinud ja tihedamini haiged kui sügistalvisel perioodil. Kindlasti mõjutavad energiapuudust meie pikk pime aeg ja viletsad ilmad, lastel polegi väljas õieti midagi teha.

Kui laps saabki selle lisavaheaja, aga veedab selle ninapidi arvutis, siis ma küll ei usu, et ta eriti puhkab. Kui on aga tõesti ilus talv ja saab talverõõme nautida, siis läheks see puhkus muidugi asja ette. Praeguse kava järgi on koolidele antud võimalus ka ise seda vaheaega sättida, kuupäevad ei ole väga rangelt ette antud, vaid soovituslikult veebruaris-märtsis. Paljud Eesti koolid on seda võimalust ka kasutanud.

Samas, Soomes kestab kooliaasta 38 nädalat, meil Eestis 35 nädalat. Soomes on suvine vaheaeg, jõuluvaheaeg ja suusavaheaeg. Kevadist vaheaega neil ei ole, on vaid lihavõtteaegne puhkus, mis kestab neli päeva. Oma Soome tuttavatelt ma küll kuulnud ei ole, et nende lapsed väga kooliväsimust kurdaksid. Kool algab neil augusti teises pooles ja lõpeb mai lõpus.

Miks siis, kui meie kooliaasta on niigi kolm nädalat lühem, lapsed veel üht vaheaega vajavad? Võib-olla peaks lisavaheaja kehtestamise asemel õppeprogrammid üle vaatama, mida lastelt kooliaasta jooksul oodatakse. Ehk tuleks seal midagi kergemaks muuta, et lapsed nii palju ei väsiks. Siis ei oleks ka nii palju vaheaegu vaja ja suvi oleks ikka suvi. Eestlase jaoks algab suvi ju juunis ja lõpeb augustiga. Seda ootavad ka kõik lapsed.

Õppetöö venitamist juunikuusse ei kiida ma üldse heaks. Aeg on näidanud, et mai lõpus läheb õppimine koolis lõdvemaks, õppetööd klassides eriti ei jaksata teha, enamik aega püütakse olla klassist väljas. Kui aga juunikuusse üks koolinädal juurde panna… Väga keeruline on hoida lapsi klassis, kus on 25–30 kraadi sooja.

Kooliaasta alguse toomine augustisse oleks aga jällegi väga kõvade traditsioonide muutmine – ei maksaks hakata neid lõhkuma. On ju 1. september suure osa eestlaste jaoks üldrahvalik püha, mis võiks ka olla kõikidele koolilaste vanematele töölt vaba päev.

Kristjan Lukk, saarlasest emakeele- ja kirjandusõpetaja Tallinna Arte gümnaasiumis:

Minu jaoks on viies vaheaeg väga õigustatud. Eelkõige on see mõeldud õpilastele, kelle jaoks on teine poolaasta koolis märgatavalt pikem.

Üks lisavaheaeg võimaldab kõige raskemal perioodil neile vajalikku hingetõmbeaega. Teiseks on lisavaheaeg kasulik õpetajatele, kes vajavad samuti puhkust. Lisaks sellele saavad õpetajad oma töökavad koostada võrdse pikkusega ajaperioodide peale. Kahju on ainult sõna “veerand” kadumise pärast, edaspidi räägime siis “kooliviiendikest”.

Tõnu Erin, Kuressaare Vanalinna kooli direktor:

Naljaga pooleks – minule meeldiks, kui vaheaeg oleks üle päeva. Kui tõsisemalt – minul ei ole lisavaheaja vastu midagi. On ju need teise pool­aasta veerandid pikemad kui kaks esimest veerandit ja kooliaasta lõpu poole kipuvad inimesed väsima. Seega võiks veerandid olla lühemad.

Kindlasti aga peaksid vaheajad omavalitsuse piires kattuma. See on mõistlik, sest kui näiteks ühe omavalitsuse lapsed käivad erinevates koolides, saavad nad vaheaega veeta ikkagi ühel ajal. Muidugi on lisavaheaja võimalus koolides olemas ka praegu.

Maris Altmann, lapsevanem ja Pihtla kooli hoolekogu esimees:

Praegu ei oska ma lapsevanema vaatenurgast selles muudatuses näha ei suurt erinevust ega ka probleemi, kui suvevaheaeg nädalakese võrra lüheneb. Võib-olla algul tundub õppimine pisut hakitud, samas harjuvad kõik ilmselt kiiresti.

Karl Ränder, Orissaare gümnaasiumi 9. klassi õpilane:

Minu arvates eriti vahet poleks. Muidugi oleks hea, kui üks vaheaeg juures oleks, siis saaks kooliaasta jooksul rohkem puhata. Ei oleks enam nii pikki veerandeid.

Talvel ja kevadel jõuab õppimisest üsna ära väsida. Teine asi on see, kas ma sellepärast nädal kauem koolis käia tahaks.

Alice Berens, Kuressaare gümnaasiumi abiturient:

Minu arvates ei peaks praegust süsteemi muutma, kuid kindlasti ei hakkaks ma ka valjuhäälselt protesteerima, kui see üks vaheaeg juurde tuleks. Ühe sõnaga, olen selles asjas vist erapooletu.