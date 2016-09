Vald tahab endale Vilsandi bioloogiajaama

Kihelkonna vald pöördus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poole taotlusega anda bioloogiajaam tasuta üle Kihelkonna vallale, kes omakorda annaks selle hiljem üle Vilsandi kogukonnale.

Vilsandi saarel asub Vilsandi rahvuspargi bioloogiajaam koos majutuskeskusega, mida saavad kasutada nii teadlased, turistid kui ka muidu huvilised. Kihelkonna vallavolikogu esimees Karl Teär ütles, et kogu asi seisneb jaama edasiandmises Vilsandi kogukonnale.

“See tuleks ära rekkida ja teha sellest saare rahva jaoks üks rahvamaja, kus oleksid erinevad töötoad,” lausus Teär. Ta lisas, et RMK tahab alustada läbirääkimisi, kuna küsiti kogu kinnistut, aga seal asuvad endiselt ka Eesti keskkonnauuringute keskuse hooned, mida oma valdusesse ei taheta. “Tuleb arutada, kuidas sealt siis edasi minna ja käituda, aga tõenäoliselt tuleb ikka RMK-ga need asjad läbi rääkida,” lisas volikogu esimees.

Jaama vallale taotlemise käigus on välja selgitatud, et krundil asuvate hoonete kasutamiseks on praegu sõlmitud rendileping Eesti keskkonnauuringute keskusega, kes kasutab sealset ladu monitooringuvara hoidmiseks abihoonet, keldrit ja pumbamaja.

Peahoone ehk bioloogiajaama kasutamisõigus on lepinguga Tartu ülikooli Eesti mereinstituudil, generaatorihoonet kasutab MTÜ Saare Hooldus ja garaaži kasutuseks on tähtajaline leping Saaremaa Ökokülaga.

Riigivaraseadusega on vallal võimalus taotleda bioloogiajaama kinnistul asuva jaama, generaatorihoone ja garaaži kasutamiseks hoonestusõigust, mis annaks võrreldes rendilepinguga piisava tagatise hoone renoveerimiseks vajalike vahendite taotlemisel.

RMK vastas Kihelkonna vallavalitsusele, et juhul, kui vald peab kinnisasja omandamist hädavajalikuks, tuleb see eelnevalt jagada, sest seal asuvad hooned on vajalikud riigi õhuseire ja varaste hoiatuste süsteemi toimepidevuse korraldamiseks. Jagamise protseduur on pikaajaline ning sellisel juhul oleks võõrandamine vallale võimalik parimal juhul alles aasta pärast.