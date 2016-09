Ametist lahkus staažikas kohtutäitur

Neli aastakümmet kohtutäituri ametit pidanud Svetlana Põld lahkub 2. septembrist oma ametikohalt. Teda tuleb asendama Rapla kohtutäitur Õnne Pajur.

Svetlana Põld asus kohtusüsteemis tööle täpselt 50 aastat tagasi, 1966. aasta 1. septembril. Algul töötas ta tõlgina, seejärel kohtuistungi sekretärina ning 1980. aastal sai temast kohtutäitur.

Oma tööaastate kohta ütles Põld kokkuvõtvalt, et oli nii paremaid kui halvemaid aegu, kuid kohtutäituri töö ning musta masenduse vahele võrdusmärki küll tõmmata ei saa: “See töö on vaheldusrikas, sa kohtad nii paljude erinevate inimestega ja nende probleemidega. Paratamatult tuleb ette ka seda, et kohtutäiturit rünnatakse verbaalselt, mis muidugi teeb haiget.” Samas puutus ta aastate jooksul kokku äärmiselt toredate inimestega ning kaalukauss selle vahel, kui palju kohtutäituri töö pakkus rõõmu ja kurbust, on üsna võrdne.

Kuna kohtutäituri ametiülesannete hulka kuulub riigi nimel materiaalse õigluse maksmapanemine, on tulnud ette ka olukordi, kus inimesed ei mõista, et kohtutäituri huvi on lähtuda seadustest. “Mõned ikka leidsid, et ju see kohtutäitur inimestelt väljanõutud raha endale võtab,” meenutab Põld ja samas märkis, et ümberringi olid tal igati toredad ja toetavad kaaslased. “Miski ei ole mitte kunagi ainult must või valge.”

Svetlana Põllu sõnul läksid need 40 tööaastat kuidagi märkamatult kiiresti ja nüüd tahab ta rohkem aega pühendada iseendale. Kindlasti tahab ta rohkem reisida ja kultuurielu nautida – lugeda, käia teatris ja teha kõike seda, milleks seni pole aega olnud. “Kindlasti leian endale tegevust ja võimalusi vaba aja veetmiseks,” lisas ta ootusärevalt.

Svetlana Põldu tuleb 2. septembrist asendama Rapla kohtutäitur Õnne Pajur, kes asub tööle endise kohtutäituri ruumidesse Lossi tänaval.