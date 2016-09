Anne saaks suurema mureta arvelauaga hakkama küll

Kui toidukaupade spetsialist Anne Pära 28 aastat tagasi, värske kõrgkoolidiplom näpus, ülikoolilinnast Tartust koduse Orissaare kaupluse asejuhatajaks tuli, pandi ta esimesel päeval taarapunkti tööle. Samas kaupluses töötab ta senini. Nüüd küll juhatajana.

Anne Pära on eluaeg käinud tööl vaid ühes kohas – keset Orissaaret asuvas kaupluses. Kuigi samahästi oleks võinud see kauplus olla ka Võrus, Vändras või Värskas.

Koju tagasi

“Siis oli pärast ülikooli suunamine. Kui said sebida endale mingi hea koha kuskil suurlinnas oli väga hästi,” meenutab Anne. Kui aga endale midagi ei leidnud, tuli sundsuunamine. Samas ei tahtnud tollal, see tähendab 80-ndatel, Saaremaale keegi tulla. Vastupidiselt tänasele. Siis oli siin kinnine piirkond ja ikka üsna korralik ääremaa. Läbi ja lõhki Orissaare tüdrukule, kes oma sõnul on ümber kuulsa staadionitamme jooksnud küll ja veel, selline variant sobis. Tema tuli koju. “Ma ei tahtnudki suurlinna jääda, kõik ei taha,” põhjendab ta, miks ta ei kippunud pealinna suurtesse poodidesse.

Anne ei oskagi öelda, milline tema kunagi õpitud eriala nimetus tänapäeval võiks olla. Tartu ülikoolis oli see kaubanduse ja kauba tundmise eriala. Ei maksa arvata, et Anne oli selline tüdruk, kes plikapõlves ohjeldamatult poodi mängis ja teadis, et temast saab müüja. Kaubandusse sattus tänu juhusele ja sõbrannale. Anne sõnul ei tea ju kõik keskkooli lõpus täpselt, mida edasi tahaks teha. Ja siis käiaksegi proovimas. “Sõbranna läks, kutsus mind ja mu õde kaasa. Meie õega saime sisse, sõbranna jäi ukse taha,” naerab Anne. Kaksikõde Anu läks tööstuskaupade peale ja Anne toidukaupadesse. Neli aastat sai Tartus õpitud ja mõlemad tulid Saaremaale tagasi.

Taarast pihta

Taarapunkti asejuhataja võis küll kõlada uhkelt, aga ega siis kohe paberite juurde lastud. Esmalt pidi noor inimene kogemusi omandama. Kassas, taarapunktis ja igal pool, kus sai. Töö oli 28 aastat tagasi ikka väga teistmoodi. “Kõik hinnad pidid sul peas olema, toksisid neid vändaga kassaaparaati, lahtist kaupa arvutasid arvelaual,” meenutab Anne, viidates, et tänapäevasest “piiksutamisest” oli asi kaugel. Arvelaua käsitsemise sai ülikooliharidusega noorik poes selgeks ja saaks ka täna arvatavasti hakkama, kui nõksud väheke meelde tuletada.

Nõukogude ajal oli kaubandustöötaja üks tähtsamaid ameteid. Sa pääsesid ligi sellisele nähtusele nagu defitsiit. Anne tunnistab, et siis, kui tema tööle hakkas, oli seda tähtsust vähemaks jäänud. Poes polnud enam mitte kui midagi. “Hernekonserv, sardell ja viiner olid defitsiit, valimiste ajaks toodi vist ka apelsine,” meenutab ta. Poes müüdi kolmeliitristes purkides kasemahla ja ostukorvidelegi olid järjekorrad.

Uuel noorel töötajal polnud ka vastavaid oskusi ja sidemeid. “Vanematel olijatel olid ikka tuttavad küll, kellele pandi sinna taha külmikusse vorstijupp tallele,” räägib Anne, kuidas tollal asjad käisid. Orissaares olid ju ka tööstuskaupade kauplused ja nii sai vastastikust abi osutatud. Vorst sulle, kingad mulle. “Nii ta tol ajal käis jah,” meenutab Anne toona tõesti nii tavalisi ja üldse mitte taunitud kombeid.

Pikem jutuajamine Anne Päraga ilmus laupäevases Saarte Hääles.