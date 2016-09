Itaalia linnukütid häirisid Leisis öörahu (5)

Leisi aleviku piiridesse jääval Papilaiul varahommikul linnujahti pidavad itaallased häirivad kohalike unerahu.

„Esimesed paugud hakkasid kostma täpselt kell 5.35,“ kirjutab Facebookis Leisis elav ettevõtja Maire Forsel. „Otse loomulikult oli mul uni läinud ja otsustasin minna vaatama, kas tõesti jälle need itaallased siin Papilaiul paugutamas.“

Paugutamises on häiritud nii parvedena pagevad linnud kui lihaveised, kes iga kord kui püss paukus, hakkasid häälitsema.„Seisin seal ja kahetsesin, et ei olnud eile öösel, kui siin sõna otseses mõttes sõda lahti oli, midagi ette võtnud, kui äkki kuulsin laiult itaaliakeelset juttu.“

Forsel kutsus kohale nii politsei kui keskkonnaametnikud, kes selgitasid kohapeal interneti abil välja, et ehkki Papilaid asub Väinamere hoiualal on seal pardijaht lubatud alates 20. augustist. Seega jäi üles vaid küsimus tiheasustusalal öörahu rikkumisest, samuti soovisid ametnikud kontrollida, kas jahimeestel load ja relvad vastavad nõuetele.

Kui Forsel koos amétimeestega mere äärde jõudis, tõmbas üks keskkonnaametnikest kummiülikonna selga ja kahlas läbi vee laiule asja kontrollima. Tagasi tuli ta sealt juba itaallastega koos – viimased olid nii ehmatanud, et lausa kahju hakkas neist. „Üks meestest küsis minult, kas nad võivad ikka homme ka siia tulla ja ma vastasin, et kuna me ei saa öösel nende pärast magada, siis siia neid enam ei tooda,“ kirjutas Forsel.

Load olid itaallasetel aga olemas ja jaht oli relvaläsitluse osas nõuetekohaselt korraldatud. Küll aga oli lihaveiste omanik on väga häiritud sellest, et jahimehed ta loomade nina ees püsse kõmmutavad. Maa pidavat kuulumal koos vallale ja veiste omanikul on vallaga rendileping ning tema kui rentniku käest pole keegi luba küsinud selle rendimaa pardijahiks kasutamise kohta.

Sündmuskohale tulnud jahi korraldaja, samuti kohalik mees, andis lubaduse et ta enam laiule jahituriste ei too. „Väga-väga sümpaatne oli selle mehe käitumine – nii minu kui ka kõigi teistega.“ Väärteomenetluse algatmisest Forsel loobus. Politsei luges jahikorraldajale sõnad peale, et tööpäevadel enne kella kuut ning nädalavahetustel enne kella seitset ei tohi jahimehed majade läheduses paugutada.

Maalehe veebi konsulteerinud jahimees ütles, et jahti võib pidada valgel ajal. “Parte on kõige parem küttida enne päikseloojangut ja varahommikul nelja-viie ajal,” selgitas jahimees. Loomulikult tuleb seejuures arvestada ka lähedalviibivate inimeste öörahuga.

Alates 2014. aastast on kehtestatud öörahu ajaks tööpäeviti kell 22–6 ning reedeti ja laupäeviti kella 24–7.

Ain Lember