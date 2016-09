JUHTKIRI: Tea, kus anda teed

Enamasti saadakse n-ö liiklustargaks autokoolis, kuna juhiloa saamiseks tuleb läbida küllaltki põhjalik teooriaeksam. Mõistagi eeldab eksami läbimine vastavate teadmiste olemasolu. Paraku kõik juhiluba saada ei taha, aga liigelda küll, kas siis jalgsi või rattaga. Kui liiklusalased teadmised on puudulikud, võib aga lihtsalt teadmatusest juhtuda ränk õnnetus.

Seetõttu tuleks kõigil, kes tunnevad, et nad päris täpselt ei mõista, mis nende põhilistel liikumistrajektooridel toimub, aeg korraks maha võtta ja järele uurida. Eriti kehtib see ratturite puhul.

Vähemalt sama tähtis kui teadlikkus on ka tähelepanelikkus. Rattur võib ju teada, et tal on eesõigus, ent kui on ilmselge, et autojuht talle teed anda ikkagi ei kavatse, on targem peatuda. Võiks ju näpuga viibutada riigi või kelle iganes poole, et oleks tarvis rohkem liiklusalast haridust pakkuda ka neile, kes autoga ei sõida. Parem oleks aga, kui iga inimene eelkõige ise oma elu väärtust tunnetaks.