Kliendid jäid praamid.ee lehel kimpu

1. septembrist käivitunud piletimüük oktoobrist toimuvatele parvlaevareisidele Virtsu–Kuivastu ja Rohuküla–Heltermaa liinil sundis esimesel päeval klienditoe poole pöörduma 90 inimest.

Saarte Hääle toimetuse poole pöörduti kahe probleemiga. Ühel kliendil ei õnnestunud piletit osta ettenähtud soodushinnaga, vaid tal tuli välja käia täispileti hind. Teine klient jäi kimpu ärikliendina vormistamisega – süsteem lihtsalt ei lubanud asjaga lõpuni minna.

Müügi- ja teenusevaldkonna juht Ele Reiljan selgitas, et püsielaniku soodustusega sõidukipiletit saab osta sisselogitud keskkonnas. “See tähendab, et soodustuse saamiseks tuleb esmalt luua endale kliendikonto ja eraisikul sisestada oma isikukood, ning siis antakse soodustus automaatselt,” rääkis ta.

Sõidukile soodustuse saamise eelduseks on Reiljani sõnul see, et isik või ettevõte on sõiduki tehnilises passis märgitud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana. “Süsteem ja liidestused registritega toimivad soodustuste määramisel igati korrektselt,” kinnitas ta.

Ärikliendi taotluse puhul on Ele Reiljani sõnul olnud probleeme aga sellega, et kui arvelduskonto number jäetakse süsteemis märkimata, on tõrkeid taotluse saatmisega. “Leevendame seda nõuet ja alates homsest (tänasest – toim) töötab lahendus paremini,” lubas Reiljan.

TS Laevade klienditugi sai esimesel päeval klientidelt ligi 90 kõnet ja vastas rohkem kui 30 kirjale. Suuri murekohti pole Reiljani kinnitusel klientide tagasisidest ilmnenud, pigem uuritakse, kuidas üht või teist asja mugavamalt teha. “Suurimat segadust tekitab klientides hetkel see, et septembrikuu piletid tuleb osta Tuulelaevade veebilehelt ning praamid.ee lehelt saab osta pileteid oktoobrikuust algavatele reisidele,” nentis ta.

Kõikide murede korral palub ta klientidel pöörduda TS Laevade klienditoe poole, kes aitavad küsimusi operatiivselt lahendada.