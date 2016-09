KÕNE IFFILE: Täna räägime Iffiga presidendivalimisest

Praeguste valimiste ümber on tunduvalt rohkem kära, kui on olnud eelmistel kordadel. Siis, kui Ilves sai esimest korda presidendiks, oli võib-olla ka seda kiremöllu rohkem, aga praegu on kohe eriti. See teema on olnud väga kaua õhus.

Ega see valimiste süsteem tavakodanikule väga arusaadav ole. Paraku, kui ka lehtedest politoloogide kirjutisi lugeda, koorub neist välja see, et presidendivalimised ongi suur poliitiline mäng ja seda mängitakse mõnuga.

Mina pooldaksin otsevalimist rahva poolt. See, kes saab rohkem hääli, on järelikult rahva poolt armastatud, väärikas, rahvas usub temasse.

Mitte et praegused kandidaadid kuidagi ebameeldivad oleksid. Ei. Nad on väärikad inimesed, aga see valimine on tehtud nii segaseks ja keeruliseks. Eks see tulene meie põhiseadusest ja küllap need seadusetegijad lootsid kõige paremat, et asjad kulgeksid. Aga minu meelest ei kulge. See suur segadus ja tagatubade mängu soov on natuke tüütu.

Oleksin hea meelega näinud, et president oleks ära valitud esimeses voorus, siis olnuks kõikidele pilt selge. Ükski neist praegustest kandidaatidest – ja neid võib ju juurde tulla – ei saa ju meeldida kõigile. Küllap on neid, kes on selgelt ühe või teise poolt, teised jälle kiruvad, aga nii need asjad on. Omal ajal Lennart Meri ei meeldinud ka paljudele. Või Arnold Rüütel.

Praegused valimised meenutavad liivakastimänge. Ega ma rohkem asjasse süveneda taha.

Meie riigis, kus presidendil suurt täidesaatvat võimu tegelikult ei ole, mina küll ei oskaks esimesel päeval pärast valimisi hinnata, kas ta on hea või halb valik. Ta peab ennast selles ametis tõestama. Ja see ei juhtu mitte kahe nädalaga. Oleneb, mida ta räägib, millised on tema aastapäevakõned, kuidas ta suhtleb rahvaga, välismaaga, kui tark ta on.

Minu arusaamise järgi peaks riigi president olema väga laialdaste teadmistega poliitikas, majanduses, igasugu küberasjades. Ta peab oskama keeli, peab olema atraktiivne. Aastakese-paariga selgub, kas ta on väärikas ja täitnud meie lootusi.

Mul oli kunagi õnn koos Alo Mattiiseniga osaleda Lennart Meri kampaanias. Käisime ja laulsime isamaalisi laule, Lennart pidas äärmiselt vaimukaid kõnesid. Ta oli särav ja Eestile sel ajahetkel parim president.

Hiljem, kui valiti Ilvese ja Rüütli vahel, laulsime Ilvese toetuseks. Toona tundus mulle, et pukki peaks saama noorem mees, kel on teine maailmakogemus ja teine kultuuritaust.

Ütlen ausalt, praegu mul eelis­tust küll ei ole. Peaasi, et Eesti saaks hea presidendi.