Õpilased saavad Tallinna lennata soodushinnaga

Alates 1. septembrist saavad õpilased ja üliõpilased Transaviabaltika teenindataval Tallinna–Kuressaare lennuliinil lennata soodushinnaga. Samamoodi saavad õpilased sooduspiletiga lennata ka Tallinna–Kärdla liinil.

Transaviabaltika Eesti esindaja Rene Must märkis, et kooliajaks oli igati loogiline samm lisada koostöös suursaarte maavalitsustega tavapiletite kõrvale veel üks sooduspiletiga lendajate grupp – õpilased ja üliõpilased.

“Eeldame, et sügis toob tavapäraste lennureisijate sekka rohkesti kooliealisi noori, ja seetõttu astumegi sammu lapsevanematele lähemale, et kooliealised lapsed saaksid kooliajal ka ikka kiiresti koju põigata,” lisas ta.

Selle aasta 1. septembrist kuni järgmise aasta 31. maini on Tallinna–Kuressaare ja Kuressaare–Tallinna lennupilet õpilastele ja üliõpilastele 21,85 eurot (tavapilet 26 eurot). Tallinna–Kärdla ja Kärdla–Tallinna lennupilet maksab 21 eurot (tavapilet 25 eurot).

Must täpsustas, et õpilasteks loetakse reisijaid vanuses 7–19, üliõpilasteks 18–26. “Kindlasti tuleb veenduda, et soodustust tagav õpilaspilet ja tudengite puhul üliõpilaspilet ISIC oleksid ikka kehtivad ja lennusoodustuse saamise kinnitamiseks alati kaasas.”

Lennupileteid saab hõlpsalt soetada kodulehe www.saartelennuliinid.ee vahendusel.