Presidendivalimisest on saanud poliitiline sahkerdamine (2)

Poliitilises kempluses on unustatud, kes on president ja mis on tema roll, tõdeb Sõrve juurtega Edgar Kaskla (pildil). California ülikooli politoloogiaosakonna õppejõud tunneb muret Eesti presidendivalimiste pärast.

Ärevus presidendivalimiste ümber on Eestis loomulikult suur ja selleteemaline arutelu käib viimastel päevadel pidevalt. Jälle ei suutnud riigikogu presidenti valida! Jälle on asi mokas! Nagu teada, lükkub otsustamine edasi 24. septembrini ja siis teeb otsuse valimiskogu.

Kas Siim Kallas või Mailis Reps? Kas mitme vooru peale leitakse mõni kompromisskandidaat? Kas Marina Kaljurand või Eiki Nestor kerkivad uuesti päevakorrale? Mitmes kohas on mainitud ka Urmas Paeti.

Või ehk kerkib kuskilt ootamatult esile, nagu USA-s seda kutsutakse, “tume hobune” (ingl k dark horse). Inimene, kellest pole varem juttu olnud, ent kes sobiks valijate enamusele kompromissina, kuna see presidendivalimiste asi on juba käest ära?

Sümboolne juht

Poliitilist poseerimist on palju ja kära presidendi valimise ümber, kes Eesti valitsemise juures igapäevaelus tegelikult minimaalset rolli mängib, on läinud liiga suureks. Teisisõnu, liiga palju on presidendivalimistele rõhku pandud ja sellesse erakondade poliitika sisse pressitud, kuigi, kui otse välja öelda, president ei tee suurt midagi.

Olgu märgitud: see pole mõeldud kriitikana. Tuleb vaid korraks heita pilk põhiseadusele, mille paragrahv 78 ütleb enam-vähem kõik, mida on vaja teada: “Vabariigi President esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises.”

Jah, tal on veel teisi ülesandeid, nagu valitsuse kinnitamine, peaministri kandidaadi määramine, ja kohustusi seoses sõjaseisukorraga, samas pole presidendil Eesti poliitilises süsteemis mingit erilist võimu. Peamiselt on president sümboolne juht. Ta on (tsiteerin taas põhiseadust) Eesti riigipea. Aga ainult pea, mitte keha.

Seekordsetel valimistel on mindud nii kaugele, et arvatakse, nagu oleks peaminister Taavi Rõivas oma erakonda kuidagi häbistanud, kuna valik jäi tegemata. Meenutagem aga varasemaid presidendivalimisi, kus poleemika käis näiteks selle ümber, kas kandidaat valdab piisavalt hästi võõrkeeli, et meid rahvusvahelises miljöös esindada.

Lennart Meri ja Toomas Hendrik Ilvese puhul polnud see probleem, kuid seda arutati teiste kandidaatide puhul. Arnold Rüütli piiratud keelteoskust peeti suureks miinuseks, ometi valiti Rüütel presidendiks.

Nüüd on erakondade poliitika viidud presidendivalimistesse, mis sest, et erakondlik kuuluvus ei mängi riigipea puhul absoluutselt mingit rolli ega tohikski mängida.

Samuti ei mõista ma, miks panna keegi, kes on suhteliselt noor, energiline ja aktiivne poliitik (ning kes esindab rahvast), pingile istuma, kui presidendil pole eriti palju teha.

Võite vastu vaielda, aga toon siinkohal sellise võrdluse: Clevelandi korvpallimeeskond on vastasest viie punktiga maas ja keeldub LeBron Jamesi neljandal veerandil mängu toomast. Kui teatud isikuid ei taheta näha poliitilises või majanduslikus sfääris tegutsemas, olgu see siis üheselt välja öeldud. “Ei noh, mul ei ole tema vastu midagi, aga…” Alati see “aga”! Selliseid jutte on oi kui palju.

Pole vaja sellist metsikut poliitilist rebimist, kus on unustatud, mis ja kes üldse on Eesti Vabariigi president.

Mõistlikum oleks koostada presidendikandidaatide nimekiri neist, kes on riiki omal ajal tublisti teeninud ja rahva huvide eest seisnud. Nüüd on aeg, et neid tehtu eest nii-öelda autasustada.

Austagem teenekaid

Umbes nädala eest tähistati Eesti taasiseseisvumise 25. aastapäeva. Ma pole kindlasti ainuke inimene, kes pead raputades imestas, et kas tõesti on juba kakskümmend viis aastat möödas. Seda aastapäeva poleks tulnud, kui selleks poleks laulva revolutsiooni ajal eeltööd tehtud. Selle aja mitmed nimekad tegijad on praeguseks juba väärikas eas. Viimane aeg oleks neid tehtud töö eest austada ja tänada.

Mina isiklikult soovitaksin kedagi sellist nagu Rein Taagepera. Tõsi, kuna meie akadeemilised teed on mitmel korral ristunud, ei ole ma tema suhtes kaugeltki erapooletu. Sama hästi kujutan ma presidendi ametikohal ette kedagi sellist nagu Marju Lauristin, Tunne Kelam, Trivimi Velliste. Muidugi ei tea ma, kellel neist oleks presidendiameti vastu huvi, milline on nende tervis jne. Tõin nad lihtsalt näitena, et president tuleks valida väljaspool poliitilist sahkerdamist.

Õnneks sai Arnold Rüütel oma rolli eest Eesti iseseisvumisel tunnustuse, kui ta presidendiks valiti. Paras aeg oleks taas sama põhimõtet kasutada.

Sest keda meil lõpuks vaja on? Isikut, kes võtab Kadrioru lossi ees Angela Merkelit viisakalt vastu. Inimest, kes reisib New Yorki, kui algab ÜRO peaassamblee, kes osaleb õhtusöökidel ja vastuvõttudel, kus on tähtis kõigile meelde tuletada, kes me oleme ja miks me selleks edasi jääma peame. Inimest, kes võtab sõna keskööl vana-aasta ärasaatmisel. Inimest, kes paneb endale rahvariided selga ja seisab sirge seljaga üldlaulupeol, kui laulame “Mu isamaa on minu arm”. Inimest, kel tõesti läheb silm märjaks, kui lavalt viimased sõnad kõlavad. Kõigi kolme eelmise presidendi puhul on need kohustused ja ülesanded olnud hästi, eeskujulikult täidetud!

Loodan, et 24. septembril mõeldakse teistmoodi, kui praegused presidendivalimised seni on näidanud, ning leitakse meie järgmine riigipea kiiremini ja “valudeta”. Eelmistel kordadel on lahendus leitud. Loodetavasti lõpevad poliitilised lahingud korraks ka seekord ning sõlmitakse rahuleping.