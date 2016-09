Ralli korraldajad pelgavad probleeme laevaliiklusega

Oktoobri teisel nädalavahetusel peetav Saaremaa aasta üks rahvarohkemaid üritusi võib osale huvilistele osutuda laevaliikluse probleemide tõttu raskesti ligipääsetavaks.

Teadupoolest ei suuda TS Laevad tuua Virtsu–Kuivastu liinile lubatud uusi laevu tähtaegselt ning alustab vedamist renditud Hiiumaa ja St. Olaga. Kõvasti vähenenud üleveovõimsus võib ralli korraldajate sõnul tähendada seda, et isegi kui tehakse n-ö “poolteise laevaga” lisareise, ei suudeta ikkagi kogu rahvamassi mõistliku aja jooksul üle vedada.

Vedaja olukorras probleeme ei näe. Küll tunnistatakse, et veidi pikema ooteajaga peaks rallile tulija siiski arvestama. “Lepingujärgselt on TS Laevad OÜ-l kohustus teha lisareis, kui ootel on üle 100 liinimeetri sõidukeid. Saaremaa ralli nädalavahetusel toimib sisuliselt suvine graafik, kus on juba planeeritud rohkem reise,” ütles TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro.

Aastaid on rallinädalavahetus olnud üleveoliselt samas mahus kui suve tipphetked. Einar Soe ralli korraldusmeeskonnast märkis, et juba nädala alguses saabuma hakkavad võistlejad pääsevad vahest lihtsamalt, teine asi on pealtvaatajatega. Ralli algab reede õhtul ning kõigil inimestel pole paraku võimalik juba reede hommikul tulema hakata.

Suur osa liigubki Saaremaa poole reede pärastlõunal, et ralli avamiseks kohale jõuda. Soe ütles, et see on murekoht. Kui inimene teab, et ei jõua õigeks ajaks üle, siis jätab ta ehk hoopis tulemata. Einar Soe sõnas, et ta usub küll, et laevad teevad lisareise ja graafik on tihedam, kuid juba puhtfüüsiliselt ei ole laevadel nii palju autokohti.

Teine murekoht on pühapäev, kui rahvas hakkab tagasi minema. Soe märkis, et kurvaks teeb see, kuidas ürituse korraldaja on pikalt planeerides arvestanud lubadustega uute laevade osas ning nüüd on olukord risti vastupidine. Ta avaldas lootust, et tänavune olukord ei jäta jälge järgmisel aastal toimuva 50. juubeliralli korraldamisele ja külastatavusele.

Sel aastal paneb Einar Soe kõigile mandrilt tulijatele südamele, et kui vähegi võimalik, peaksid nad proovima reedel juba varakult kohale tulla.