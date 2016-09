Transaviabaltikaga on saarte ja mandri vahel lennanud üle 5000 reisija (1)

Leedu lennuettevõte Transaviabaltika on oma kolmekuise lennuperioodi jooksul vedanud suursaarte ja mandri vahet juba 5411 reisijat.

Ettevõtte teatel on kaks esimest täispikka lennukuud suursaarte ja mandri vahel innustanud eestlasi siseriiklikku lennuühendust kasutama. Nii oli augusti lendudel juulikuuga võrreldes 72 lendajat rohkem, teatas ettevõte.”Kui me vaatame nüüd täpsemale lennustatistikale otsa, siis võime konstateerida, et esimesed kaks lennukuud on läinud hästi. Reisijad on meid soojalt vastu võtnud ja lendajate arv on näiteks augustikuus olnud juuliga võrreldes ka väikeses kasvutrendis,” ütles Transavibaltika Eesti esindaja Rene Must. “August tõi endaga meie pardale juba 72 lendajat rohkem kui juulikuus ja selle üle saab ainult rõõmustada.”

Augustis lendas suursaartelt mandrile ja vastupidi 2374 inimest, sellele eelneval kuul oli lendajaid kokku 2302. Juunis, kui lennud 20. juunil taastusid, oli lendajaid vastavalt 735. Kuressaare suunal oli augustikuu keskmiseks lennutäituvuseks 63 protsenti, Kärdla lendude täituvus jäi 45 protsendi juurde. “Reisijate arvust veelgi täpsemalt rääkides oli augustikuine lendajate arv Tallinn-Kuressaare-Tallinna suunal 1325 ja Tallinn-Kärdla-Tallinna suunal vastavalt 1049 reisijat,” selgitas Must. Lisaks regulaarlendudele tellis augustikuus Hiiu maavalitsus igaks reedeks ja pühapäevaks ka lisareise, et pakkuda reisijatele enamaid lennuaegu.

Taastunud lennuühenduse esimene lend Tallinnast Kärdlasse startis 20. juuni varahommikul kell 7 ja Tallinnast Kuressaarde sama päeva hommikul kell 8.35. Kokku on ajavahemikus 20. juunist 31. augustini tehtud 144 lendu Tallinn-Kärdla-Tallinna liinil ja 130 lendu Tallinn-Kuressaare-Tallinna liinil.

Transaviabaltika on Leedu lennuettevõte, mis tunnistati riigihankel edukaks. Firma pakub maavalitsustega tehtud lepingute alusel lende Kuressaarde ning Kärdlasse.