Muhus kuulutatakse välja Eesti toidu kuu

Muhumaal Koguva sadamas kuulutatakse täna välja Eesti toidu kuu, mille juhtmõte on “Ma armastan Eesti toitu”.

Septembris toimuva toidukuu jooksul leiab aset üle 30 kodumaisele toidule pühendatud sündmuse ja festivali. Mullu külastas Eesti toidu kuu sündmusi ligi 65 000 inimest, edastas maaeluministeerium.

“Eesti toidutootjad kuulutavad juba teist aastat septembri Eesti toidu kuuks, et väärtustada kodumaist päritolu toitu ja kasvatada selle populaarsust tarbijate seas,” ütles toidukuu projektijuht Kadi Raudsepp. “Toidukuu toimub septembris, sest see on Eestis kasvatatud toidu poolest kõige rikkalikum ja võimalusterohkem aeg meie köökides.”

“Tänavu avame Eesti toidu kuu Muhumaal Koguva sadamas, kus merekultuuriaasta puhul nii Saare- ja Muhumaa kui ka mandri kokad võtavad mõõtu kodumaise kala valmistamises,” rääkis Raudsepp. “Kokkade meeskondadele oleme püstitanud ülesande valmistada kodumaistest kaladest kaasaegne sadamatoit.”

Toidukuu kestab septembri algusest oktoobri keskpaigani ja selle avamine toimub pühapäeval kella 13-15 Muhumaal Koguva sadamas. Avaüritusel osalemine on tasuta.

Eesti toidu kuu raames toimub üle Eesti enam kui 30 festivali, laata, näitust, messi ja konverentsi. Samuti on Eesti toidu kuu puhul tulnud üle 70 eripakkumistega välja Eesti toidutee võrgustikku kuuluvad restoranid ja toidukohad.

Eesti toidu kuud tähistati esmakordselt 2015. aasta septembris. Kokku osales toidukuu enam kui 30 festivalil ja sündmusel üle 65 000 inimese.

Toidukuu on osa müügiedenduskavast “Eesti toit 2015–2020”. Varem on maaeluministeerium koos koostööpartneritega korraldanud selle raames Eesti toidu väljaku 2014. aasta laulupeol “Aja puudutus. Puudutuse aeg”, Eesti toidu kuu 2015. aastal ning 2015. ja 2016. aastal toimunud avatud talude päeva.