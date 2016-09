Seljavaevused pole enamasti neuroloogilised

Kuressaare haiglas töötava neuroloogi, Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja Toomas Toomsoo sõnul ei ole seljavalud enamasti neuroloogiline probleem.

“Inimestel on nõukogude ajast jäänud arusaam, et seljavalu on põhjus neuroloogi poole pöördumiseks, ent 80 protsendil juhtudest ei ole seljavalu neuroloogiline probleem,” lausub ta. “Vajalikumad spetsialistid on sel puhul reumatoloog, taastusraviarst, füsioterapeut ja lülisambakirurg.”

Neuroloogilist seljavalu kirjeldab dr Toomsoo nii: “Kui jalga kiirguv valu ei ole kuue nädala jooksul valuvaigistite abil leevendust saanud; kui on tekkinud seljavalu ja jalga kiirguv valu koos põiehäiretega; kui seljavalu on koos jalga kiirguva valuga, jalg on jäänud nõrgemaks.”

Neuroloog märgib, et ülejäänud juhtudel on enamasti tegemist lihtsa seljavaluga – mis on kõige sagedamini lülisamba ülekoormusest tulenev lihasvalu – või seljavaluga, millega kaasnevad mingid muud sümptomid, näiteks palavik või põletikulised muutused. See on dr Toomsoo sõnul sisearsti või reumatoloogi valdkond.