Seljavalu vanusest ei küsi

Salmel ja Kuressaares patsiente vastu võttev perearst Tiina Tarkin tõdeb, et seljahädade pärast tullakse tema juurde pea iga päev.

Tohtri sõnul on hädaliste seas nii vanemaid kui ka nooremaid inimesi, nii mehi kui ka naisi. “Vanemaid inimesi on võib-olla rohkem, aga eks neid, kes seljavaluga kimpus, ole igas vanuses,” lausub ta.

Neid, kes seljahädade käes vaevlevad, on olnud alati. Olgu valu põhjuseks siis raske füüsiline töö või istuv eluviis.

“Istumine on vahel hullemgi kui raske füüsiline töö,” leiab dr Tarkin. “Sageli on just istuv töö seljavaevuste põhjustaja – kiputakse ju istuma vales asendis, tekivad rühivead. Aina istudes jäävad lihased nõrgaks. Selgroo normaalseks asendiks on aga vaja, et selja- ja kõhulihased tugevad oleksid.”

Tugevdada saab lihaseid muidugi liikudes.

