Sõru-Triigi laevaliini hakkab teenindama Kihnu Veeteed

Oktoobrist hakkab Saaremaa ja Hiiumaa vahelist parvlaevaliini opereerima AS Kihnu Veeteed. Operaatoriga koos vahetub ka Soela väina ületav parvlaev.

„Läbirääkimised on olnud keerulised ja Saaremaa-Hiiumaa vahel reisivad saareelanikud peavad arvestama võimalusega, et oktoobris võib esimestel nädalatel liini teenindada pisut väiksem asenduslaev Reet, kuid edaspidi on kasutusel jääklassiga ja mõnevõrra suurem laev Subsea Seven. Kõige tähtsam on see, et laevaühendus kahe suursaare vahel ei katke,“ märkis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi merendus- ja lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi.

Sõlmitud avaliku teenindamise leping on lühiajaline, kestvusega umbes 7 kuud, kuna alates maist on liinile oodata uut reisiparvlaeva Soela. „Soela on esimene laev, mis on spetsiaalselt valmistatud Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks. Väärib märkimist, et üle Soela väina suursaarte vahel ühendust pidama hakkav laev on saanud oma lõpliku kuju ja seadistused just kohalike Baltic Workboatsi meistrite käe all,“ selgitas Linnamägi.

Praeguse vedajaga, OÜ-ga Väinamere Liinid sõlmitud leping lõpeb septembri lõpus, mistõttu korraldas MKM kolm riigihanget, mis nurjusid. Seetõttu otsustati neljandal korral väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasuks, millele laekus üks pakkumus AS-ilt Kihnu Veeteed.

Sõru-Triigi parvlaevaühenduse aastane dotatsioonisumma riigilt on ligikaudu 1,3 miljonit eurot.