Valu tekitab stressi, stress võimendab valu (2)

Seljavalu põhjus võib asuda hoopis mujal kui valu ise, teab suvesaarlasest füsioterapeut Priit Teniste, kes abistab hädalisi tänavu kevadest saati Kuressaare perearstikeskuses.

“Kui ma 23 aastat tagasi ülikooli lõpetasin ja alustasin tööd erapraksises, oli mu maailmapilt väga kitsas ja seljahädalised saidki ravi ainult konkreetse valutava piirkonna ulatuses,” tunnistab Teniste. “Nüüd on vastupidi – kui patsient tuleb murega, siis püüan aru saada, kus on põhjus, mis alaseljavalu tekitab.”

Mis on teie poole pöörduvate inimeste seljahädade peamised põhjused?

Oma praktikas kohtan inimesi erinevatelt erialadelt. Üks läbiv joon on, et nad tulevad vastuvõtule küll seljaprobleemidega, aga põhjus asub mujal.

Praegu võib öelda, et suurimad seljahädade põhjused on sundasendid tööelus ja stress, mis kaasneb elus hakkama saamisega.

Väga vähe on inimesi, kel on selline seljaprobleem, mis vajaks kirurgilist sekkumist, nagu diski prolaps (väljalange). Tänapäeval peetakse seda viimaseks võimaluseks. Ja loomulikult on teatud hulk inimesi, kel on nn ishias.

Väga tihti juhtub, et seljavalu tekib inimesel lihtsa liigutuse tegemisel – näiteks võttis auto tagaistmelt mingi paberi ja “käis krõps” – , mitte suure raskuse ühekordse tõstmise järel.

Suurim probleem on, kui inimesel hakkab mingil põhjusel selg valutama, ta ise ei tea, millest, uuringud on korras, näitavad vaid ealisi iseärasusi, tabletid ei aita, unehäired tekitavad väsimust. Tekib nõiaring, kus valu tekitab stressi ja stress omakorda võimendab valu.

Millises vanuses inimesed on seljavaludega kõige rohkem kimpus?

Kõige rohkem patsiente on vanuses 20–55. Pigem algavad valud ikkagi siis, kui tuleb hakata ise oma koormat kandma. Nooremaid kui 20-aastaseid satub minu juurde harvem, neil on rohkem probleeme rühiga ja kogu selgrooga.

Pikem intervjuu ilmus eelmise laupäeva Saarte Hääles.