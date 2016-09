Avarii paneb ohtlikku ristmikku korrastama (1)

Kuressaare linnavalitsus kavatseb ajutiselt muuta Pihtla tee ja Talve tänava ristmiku liikluskorraldust, märgistades sealse teekatte ja rajades lastele ülekäiguraja.

Alles pühapäeval juhtus sealsel ristmikul autoõnnetus, kui pargi poolt ristimikule sõitnud auto põrutas sisse liinibussile.

Saarte Häälele teadaolevalt oli auto roolis mitte-kuressaarlane, kes selle ristmiku eripäradega kursis ei ole. Lisaks sellele, et ristmikul puudub teemärgistus, tuleb seal parempöörde tegemiseks sõita teede ristumisala paremasse serva, mis jääb tee teljest ebaloomulikult kaugele.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk ütles, et linna liikluskomisjonis oli viimati juttu sinna ristmikule ülekäiguraja taotlemisest.

“Mure oli selles, kuidas Kuressaare gümnaasiumisse minevad lapsed üle sõidutee saaksid,” märkis Sikk. Komisjon oli siis ülekäiguraja tegemise siiski edasi lükanud, kuna järgmisel aastal peaks teoks saama Raudtee tänava pikendus ja siis ehitatakse Pihtla-Talve ristil välja ringristmik.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu vahendas abilinnapea Mart Mäekeri sõnu, et see ristmik on linnavalitsuses kõne all olnud pikalt. “Variante on kolm, kuid nähtavasti jääme ajutise variandi juurde, sest pikemas perspektiivis on lahenduseks ringristmiku rajamine,” ütles Mäeker. Täpsustuseks lisati, et tegu on teekatte märgistusega ning õpilased saavad siiski ka ülekäiguraja.