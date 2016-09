Jahimehed ei loobu kordusproovi nõudest

Saarte jahimeeste selts (SJS) pöördus läinud nädalal uuesti veterinaar- ja toiduameti poole, et viidaks läbi Matsirannast leitud metsseakorjuse kordusproov sigade Aafrika katku suhtes.

SJS-i tegevjuht Ive Kuningas ütles, et varasemale taotlusele ei olnud eilseks ametlikku vastust tulnud.

Uues pöördumises viitab selts asjaolule, et nimetatud korjust testiti PCR-meetodil, mis on aga väga tundlik, ja selle meetodiga tehtud analüüs võib olla positiivne isegi juhul, kui nakkuslikku viirust ei esine. Seepärast soovitakse referentslaboris HAD-testi tegemist. Selts märgib, et ka Euroopa Komisjon on leidnud, et PCR-test ei ole piisav ning seda on soovitatav kontrollida HAD-testiga. Kuningas nentis, et jätkuvalt ei ole jahimehed metsades tuvastanud sigade suurenenud suremust, mis võiks viidata katkule.