JUHTKIRI: Kelle suu matsub…

… selle jalg tatsub. Tühi kott ei seisa püsti. Söömine on ainus töö, mis toidab.

Söögi ja söömisega seotud vanasõnu, kõnekäände ja muid ütlemisi leidub eesti keeles palju. Arusaadav – toidu tähtsust on raske üle hinnata.

Aina enam on meie seas neid, kes panevad rõhku sellele, et toit oleks tervislik ja eestimaine. Veel parem, kui lausa kohalik. Kodusaare lähedalt püütud kala, mis pannile pannakse, on ikka midagi muud kui kaugetest vetest toodu. Koduaia õun mekib teisiti kui tuhandete kilomeetrite kauguselt toodud vahaja korraga kaetud ubin. Sõna “kohalik” toidu puhul tähendab meist paljude jaoks värskust ja head kvaliteeti.

Kodumaise toidu väärtustamiseks kuulutati pühapäeval Muhus Koguvas välja Eesti toidu kuu, kus maitsvaimaks sadamatoiduks Kuressaare ametikooli kokaõpilaste kalapada lestaga. Küllap pakub maitseelamusi ja rohkelt uudistamist kogu käesoleva nädala kestev Saaremaa toidufestival, mille kirjusse kavasse kuulub ka Saarte Hääle koduleivakonkurss.