Kodu põles, pere külas

Kui päästjad laupäeva õhtul Laugu külas lausleekides elumaja kustutama jõudsid, oli pererahvas sõprade juures.

Leisi valla sotsiaalosakonna juhataja Mari-Anne Tuuling ütles, et käis kohapeal vaatamas niipea, kui päästjad olid oma töödega ühele poole jõudnud. Peremeest Tuuling eest ei leidnud ja pereema on tema sõnul linnas üürinud korteri, nii et teda majapõleng nii traagiliselt ei mõjuta.

Majas elanud mees otsiti üles ja teatati talle, et Leisi vald on igati valmis abikätt ulatama ning mehele pakuti ka elamispinda. “Tema ütles, et ei ole veel üldse koju jõudnud ning kõigepealt läheb ja hindab olukorda ning vajadusel pöördub siis vallavalitsuse poole,” lisas Tuuling.

Tema sõnul said kolm ruumi tule- ja veekahjustusi, aga kui need ära kuivatada ja korrastada, on need täiesti elamiskõlbulikud. Rohkem oli kannatada saanud köök ning sisse kukkus ka köögi vahelagi, mis edaspidi remonti vajab.

Põlengu põhjuse kohta ei osanud peremees midagi öelda ega aimata, millest tuli võis alguse saada. Sotsiaaltöötaja sõnul on peremees liikuva eluviisiga ja väitis, et leiab endale ise katusealuse. “Meie ülesanne on inimesele abi pakkuda ning ta lubaski seda kaaluda ja vajadusel meie poole pöörduda,” lisas Mari-Anne Tuuling.

Häirekeskus sai teate Laugu külas suitsevast elumajast laupäeval kell 18.22. Helistas naabri talust tulepraksumist kuulnud ja suitsu näinud inimene. Tulekahju lokaliseeriti kell 19.08 ja põleng likvideeriti kell 20.35.