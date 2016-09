Kokaõpilaste kalapada lestaga tõi ajaloolise võidu

õige maitsvamaks sadamatoiduks hinnati Eesti toidu kuu pidulikul avatseremoonial Koguva sadamas Kuressaare ametikooli kokaõpilaste kalapada lestaga.

“Selle toidu maitse on täiuslik. Seal on rammu sees, samas on seda kerge süüa ja see on toreda järelmaitsega,” võttis žürii esimees, Muhu saare Linnuse küla elanik Ivo Linna hindajate arvamuse lühidalt kokku. Võiduroa valmistasid kokaõpilased Olde Hansa belglasest peakoka Emmanuel Wille juhendamisel.

Belgiaski tuntud kala

Noori juhendanud Emmanuel Wille ja ametikooli õpilased olid õnnelikud ajaloolise võidu, Eesti esimese sadamatoidu väljakuulutamise üle. “Lest on Belgiaski tuntud kala. Seda püüdis merest minu vanavanaisa. Siin tegime ühistööd. Kõik andsid oma panuse. Meil oli väga tubli tiim,” tunnustas kogenud kokk ja võistluskokkade treener ametikooli õpilasi.

Võistluse tulemusi välja hõigates ütles Ivo Linna, et sellisel sündmusel tunneb ta tõelist gurmaanlikku naudingut. Kommenteerides sadamatoite, mainis Linna, et kõik toidud maitsesid imehästi. “Õitsvad keskealised mehed, nagu me Koguva kalamehe Endel Noorega oleme, saime mõlemad uue kogemuse võrra rikkamaks. Esimest korda elus sõime ümarmudilat. Võib-olla jääb see viimaseks korraks,” lisas Linna.

Žürisse kuulusid Ivo Linna, Endel Noor, Saaremaa toidufestivali korraldaja Angela Nairis, riigikogu liige Urve Tiidus ja kaitseminister Hannes Hanso.

Kõik võistkonnad andsid oma parima, tuues gurmaanide ette ka midagi uut. Kalvar Kase Muhu restost Koost pakkus külmküpsetatud ahvenat. “Külmküpsetusel kasutatakse hapet. Võtsime laimimahla. Seal on hapet piisavalt. Kui panna kala sidruni- või laimimahla sisse, küpseb see seal päris kenasti läbi,” selgitas Kase.

Valjala sepp Sulev Peäske, Saare maavanem Kaido Kaasik koos kaasadega ja Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel askeldasid kuuma praepanni juures, tehes burgerit, millel nimeks “Räimepätid”. Nime teine pool on tuletatud Muhu roositud sussidest ehk pättidest.

Omapärane ümarmudil

Ott Raud ja Castello restoran-pizzeria firmaroaks oli seekord grillsütel röstitud ümarmudil. Saarlased ja muhulased on harjunud peamiselt silgu ja lestaga. Marineeritud köögiviljalaastude ja ürdijuurte kastmega serveeritud ümarmudil eristus teistest kaladest omapärase maitse poolest. “Oli huvitav, katsetama ju peab,” kommenteeris Ivo Linna.

Saare- ja muhumaisest toidust said meki suhu ka maaeluminister Urmas Kruuse ja Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James D. Melville.

Koguva sadamas oli päevajuht Urmas Vaino ja muusikalist meeleolu lõi Paul Neitsov.

Huvilisi jagus ka Muhu muuseumi korraldatud Tooma talu toidutuurile, kus selgitusi jagasid Eda Maripuu ja Lilja Heapost. Pakuti hapurokka, mädi­õuna ja lihaleiba.

Kokad teevad Saaremaal mitmepalgelist heategevust

Suurejoonelise kokandusfoorumi avalöök toob Saaremaale ajakirjanikke maailma tippväljaannetest ning paneb kohalikud kokad koos Michelini kokkadega kahele kokaõpilasele stipendiumi teenima. Samal eesmärgil toimub ka heategevuslik jalgpalliturniir Chef’s Cup.

17. septembril valmistab neli Saaremaa kokka koos Michelini tärni restorani kokkadega Kuressaare kuursaalis õhtusöögi “Saaremaa saladused”. Saarlastest osalevad sedakorda Alar Aksalu, Sander Väärt, Toomas Leedu, Risto Laanet ja Kaupo Raaper, tehes süüa koos Soome, Venemaa ja Taani kokkadega. Õhtusöögi tulu läheb Kuressaare ametikooli kahe kokaõpilase praktikakoha toetuseks Euroopas.

Sama asja toetuseks läheb ka traditsioonilise Chef’s Cup jalgpalliturniiri loterii tulu. Lossihoovi muruplatsil võtab mõõtu 100 kokka 15 restoranist üle Eesti.

Vähetähtis pole ka see, et Sauce 2016 korraldajad toovad üritust jälgima 16 rahvusvahelist ajakirjanikku sellistest väljaannetest nagu New York Times, Time Magazine, Die Welt jne. Ajakirjanikele tehakse Saaremaa toitu tutvustav tuur ning neile annab Valjalas lõunasöögi ka maavanem Kaido Kaasik.

Ürituse peakorraldaja Pauliina Pirkola ütles, et Saaremaal toimub üritus seetõttu, kuna siin on nende arvates toiduga kõige tugevamad sidemed. Saarelisus annab toidule ja selle koostisosadele palju juurde. Pirkola kiitis saarlaste koostöö­tahet ja ütles, et usutavasti kujuneb Sauce’i Saaremaa osa fantastiliseks.