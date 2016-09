Leiger 1. oktoobriks liinile ei jõua

Selle nädala esimene pool oli tagumine aeg uuele parvlaevale Türgi tehasest startimiseks, et see õigeaegselt liinile jõuaks.

TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar kinnitas ERR-i uudisteportaalile, et sel nädalal Leiger Türgi laevasadamast startimiseks veel valmis pole. Selleks, et uus laev lepingujärgselt 1. oktoobril liinile jõuaks, pidanuks see tehasest startima hiljemalt vahemikus 2.–7. september.

Paraku on küsimärgi all ka laeva startimine järgmisel nädalal, sest Türgis on tulekul pikad pühad, mil ka laevaehitajate töö mitmeks päevaks seiskub.