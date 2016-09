Maie Opkaup sai elu suurima üllatuse

Kauaaegse rahvatantsujuhi ja ajalooõpetaja Maie Opkaubi 80. sünnipäeva puhul avati talle Orissaares 3. septembril nimeline pink.

“Mind on üsna raske üllatada, aga see oli mulle niisuguseks üllatuseks, et ma ei oskagi ütelda, kas mul elus suuremaid üllatusi on olnud,” ütles Maie Opkaup Saarte Häälele. “Kuulasin tähelepanelikult armsaid inimesi, kes minuga rääkisid, ja kui see pink siis avati, olin ma jupp aega sõnatu,” lisas ta.

Opkaup rääkis, et talle on elu jooksul palju tähelepanu pööratud: «Mulle kui lihtsale inimesele ülekohtuselt palju.»

Selle eest tänab ta eelkõige toredaid tantsijaid, keda on õpetanud. “Olen üsna range ja nad on mind kannatanud, aga rahvatantsus head taset muidu ei saavuta, kui pead range ja nõudlik olema,” selgitas Opkaup.

Rahvatantsurühmi juhendas ta tervelt 50 aastat, ajavahemikus 1956–2006. 1975. aastal pälvis ta ka ENSV teenelise kultuuritegelase aunimetuse. “Olen teinud lihtsat tööd oma oskuste järgi, sest rahvatantsu pole ma ju õppinud. Ma olin õppinud õpetajaks. Rahvatantsuga hakkasin tegelema lihtsalt vajadusest,” meenutas Opkaup.

Kultuuri- ja tantsuelul hoiab terane 80-aastane pedagoog tänaseni hoolsalt silma peal. “Ma olen suur lugeja ja nii palju kui silmad võimaldavad vaatan ka poliitika- ja kultuurisaateid,” märkis Kavandi külast pärit Maie Opkaup. Lisaks naudib ta teatrietendusi nii siin- kui sealpool Suurt väina.

Veidi meelehärmi tekitab pikaaegsele rahvatantsujuhile tantsupidude paljusus. “Mulle ei meeldi need eraldi meeste ja naiste tantsupeod. Need vähendavad meie suure rahvatraditsiooni, suure üldtantsupeo taset ja väärtust,” leiab Opkaup, kes viimased kümme aastat on tantsu- ja laulupidudel publiku seas olnud. Väiksemad maakondlikud ja vallasisesed rahvakunstipeod on Opkaupi sõnul seevastu igati tervitatavad üritused olnud alati.

Maie Opkaubi tütar Kaie Kuut on samuti rahvatantsuõpetaja. «Ajalooline järjepidevus on mul olemas,» märkis ta rõõmsalt. Opkaubi sõnul juhendab tema tütar praegu eestlasi, kes töötavad Soomes. «Tantsijad on ta seal üles otsinud.”

Koos abikaasa Veiko Opkaubiga uurib Maie ka sugupuud. Nad on välja selgitanud, et Maie vanim teadaolev esivanem sündis 1736. aastal ehk täpselt 200 aastat enne teda. “See on olnud väga huvitav. Mees on kõik need hirmrasked saksa ja vene kirjad läbi uurinud,” märkis Maie Opkaup.

Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste ütles, et tammepuust pink, mille meisterdas Rein Maripuu, oligi mõeldud üllatusena. Raha annetasid kingi jaoks Maie Opkaubi sõbrad ja endised õpilased.