Muhu suvine reovesi toodi esmakordselt Kuressaarde

Liiva reoveepuhasti ei suuda jätkuvalt toime tulla suvekuudel Muhu saare külades tekkiva reoveega, mis sel suvel esmakordselt saadeti käitlemiseks Kuressaare reoveepuhastisse.

“Et reovett kohapeal töödelda, selleks tuleb Liiva puhastile täiendus ehitada ja selle täienduse otsimisega me toimetame,” ütles Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel, kes on ka Liiva puhastit haldava AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige.

2005. aastal projekteeritud puhasti võimsus pandi paika, arvestades Liiva ja Piiri asula vajadust ning tollal ei osanud keegi prognoosida, kui palju võib hakata reovett tulema hajaasustusest. Just külade kogumiskaevudest ja septikutest tuleva reovee puhastamisega ei saa Liiva väike biopuhasti enam hakkama. Lisaks on Liivale viimastel aastal tekkinud palju väikeettevõtteid, kes samuti oma reovee kanaliseerivad, ja seegi on tõstnud puhasti töökoormust.

Rahvastiku hüppeline kasv suvehooajal ja sellega kaasnev suurenev reovee hulk viis Liiva puhastusseadme esmakordselt rivist välja 2015. aasta suvel, kui saare majapidamiste solgi äraviimisel tekkisid mitmenädalased järjekorrad.

Et vältida mulluste probleemide jätkumist sel suvel, paigaldas Muhu vald puhasti juurde 30-kandise kogumismahuti, mille täitumisel solk Kuressaarde transporditi. Tippkuudel läks Saaremaa pealinna poole teele vähemalt üks 30-tonnine solgitsistern nädalas, lisaks viidi solki ka Orissaare puhasti purglasse.

Ain Saaremäel rääkis, et reovee vedamine Kuressaare puhastisse on üpriski kallis ja kindlasti ajutine lahendus. Vaja oleks tõsta Liiva puhasti võimust ja leida lahendus reoveekoguste hooajaliste suurte kõikumistega toimetulemiseks. “Seal on vaja leida selline tehnoloogiline lahendus, mis tuleks toime koormuse hüppelise kasvuga suvekuudel,” tõdes Saaremäel.

Ain Saaremäel selgitas, et puhastatavate reovete koguste suur kõikuvus biopuhastile hästi ei sobi. Vastunäidustatud on nii ülekoormus kui ka alakoormus, mistõttu on väga keeruline ehitada puhastit, mis on projekteeritud, pidades silmas suvist suurt vajadust, ja toimiks samal ajal hästi ka talvise madalseisu ajal. Bioloogiline puhasti on oma olemuselt aktiivmuda bakterite kogum, elusorganism, mida peab toitma kogu aeg optimaalselt, märkis Saaremäel. “Nagu lehm, keda ei saa kaks kuud ette toita ja pärast ilma söögita hoida,” lisas ta.

Ka on vallal plaanis osta saarele juurde veel üks traktori järelhaagisena liikuv fekaalitsistern, “Kui me tahame, et elu vallas areneks – tuleks uusi inimesi ja teenuseid –, siis peab ka reoveekäitlus muudele asjadele järgi tulema,” lausus Ain Saaremäel.