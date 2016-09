Möödunud nädala lõpus leidis Vilsandi saarevaht mürsu. Kuna Vilsandi saar on rahvuspark, tähendab see omakorda, et kogu saar on looduskaitse all ning mürsku hävituskohta transportida ei olnud võimalik. Seetõttu tehti lõhkekeha ohutuks umbes 150 meetri kaugusel rannikust, merel ja 170 cm sügavusel vee all.