Rauno Gullil kulus tennisefinaalis Taavi Himmisti alistamiseks kolm tundi

Maakonna meeste tennisemeistrivõistluste üksikmängu finaalis Kuressaare tennisekeskuses mängisid Rauno Gull ja Taavi Himmist kaks tundi ja 50 minutit ning lõpuks jäi peale ikkagi kogenum.

“Ma pidasin seekord rohkem vastu kui eelmisel aastal,” lausus Rauno Gull. “Suutsin füüsiliselt natuke kauem vastu pusida, ei läinud ka eriti närvi ja nii õnnestus Taavile oma tahtmine peale suruda.”

Taavi Himmist tunnistas, et läks ise Rauno Gulli poolt väljakul pakutuga kaasa. “Kogu mängu peale tegin kaks kehva serviseeriat ja kaks kehva geimi ning see otsustas.”

Himmist lõi alustuseks kohe serviässa ja tasavägine kohtumine oli sisse juhatatud. Esimeses setis oli Rauno Gull oma servil 6 : 5 ees, kuid Taavi Himmistil õnnestus vastase palling murda ja võitlus läks kiiresse lõppmängu. Siin oli Himmistil seisul 6 : 5 omakorda võiduvõimalus, kuid lõpuks jäi Gull 11/9 ikkagi peale.

Sett on kerge minema

“Oma servi äraandmine polnud muidugi kõige parem,” tõdes Rauno Gull. “Lõppmängus käis kõik käest kätte, aga ju ma olin siis otsustavatel hetkedel mõnes elemendis lihtsalt kindlam.”

Taavi Himmisti sõnul mängis ta agressiivselt ja lõppmängus oli ka võiduvõimalus, kuid andis selle ise ära ja kokkuvõttes tuli pika heitluse järel kaotus.

Teise seti võitis omakorda 6 : 4 Taavi Himmist. “Kui esimeses käisin rohkem võrgus, siis siin nägin, et ei ole mõtet, kuna Rauno tõrjus väga hästi ja mulle ebamugavalt. Kui võrgus käimisest loobusin, halvenesid tema tõrjed ka kohe ja sain seti kätte,” rääkis Himmist.

“Mul tuli kohe algul oma lohakas geimiserv ja jäin seda sinna pooleks tunniks mõtlema ning sellega kõik ka piirdus,” tunnistas Rauno Gull, lisades, et kui lased vahepeal mõtte lendu ja ei suuda keskenduda, on sett kerge minema.

Kolmandas setis maratonlahing

Taavi Himmist alustas kohe murdepunktiga, kuid Rauno Gull vastas kiirelt samaga. “Alustasin hästi, aga siis mängisin ise jälle väga kehva geimi,” tunnistas Taavi Himmist. “Momentum oli täiesti minu poolt. Kui oleksin 2 : 0 ette läinud, oleks kõik edaspidi hästi sujunud. Sellest hetkest hakkas aga kahjuks kõik Rauno poole kalduma.”

Murdepalli järel sai Rauno Gull ette koguni 5 : 2 ja kuigi Himmistil õnnestus seisu parandada oli Gull siiski 6 : 4 parem.

“Murdekoht oli see, kui Taavi tegi esimeses geimis breigi ja oma servil andis selle kohe tagasi,” märkis Rauno Gull. “Ta tundis hetkeks, et on vist olemas, ja tegi lahja servi. Mina mängisin julgelt enda oma ära, paar õnnestumist ja head tõrjet ning oligi käes.”

Seisul 4 : 5 oma servi neljandal matšpallil kaotanud Taavi Himmist tunnistas, et 2 : 5 kaotusseisus hakkas tal väsimus tekkima ja elus esimest korda läksid jalad krampi.

16 osalejaga meeste turniiri esimeses poolfinaalis võitis Taavi Himmist Andre Koppelit 6 : 1, 6 : 2 ja teises alistas Rauno Gull Hendrek Kelderi 6 : 1, 6 : 1. Pronksmedali võitis Andre Koppel, kes võitis Hendrek Kelderit 3 : 6, 6 : 2, 10/7.

Meespaare osales meistrivõistlustel viis. Poolfinaalis võitsid Rauno Gull ja Urmas Kitsing paari Andre Sõrm – Hendrek Kelder 6 : 4, 6 : 1 ning Alar Ink ja Ahti Lepp võitsid omakorda Gunnar Siinerit – Anvar Tõnsaud 6 : 1, 6 : 2. Finaalis olid võiduga 6 : 3, 7 : 5 paremad Gull -Kitsing.

Naiste tiitel Marie-Elis Kuivjõele

Kuressaare tennisekeskuses mängitud Saaremaa naiste tennisemeistrivõistluste finaalis võitis Marie-Elis Kuivjõgi Kristel Gulli.

“Finaal oli raskem kui eelmisel aastal, sest ise olin ebakindel,” tunnistas Marie-Elis Kuivjõgi. “Serv oli päris hea, aga tagakäelöögid jätsid soovida. Üritasin võimalikult palju lüüa talle tagakäe alla ja see tuli välja.”

Naisi osales neli. Esimeses poolfinaalis võitis Kristel Gull Sirje Lemberit 6 : 2, 6 : 1, teises oli Marie-Elis Kuivjõgi 6 : 0, 6 : 2 parem Grete Gullist. Pronksmedali mängus võitis Grete Gull Sirje Lemberit 1 : 6, 6 : 1, 10/3 ja finaalis alistas Marie-Elis Kuivjõgi Kristel Gulli 7 : 5, 6 : 2.

Naispaarismängu esimeses poolfinaalis võitsid Marie-Elis Kuivjõgi ja Gerli Gull paari Katrin Tuisk – Maire Leedo 6 : 3, 6 : 0. Teises poolfinaalis võitsid Grete Gull ja Kristel Gull paari Ilme Alt – Mare Mägi 6 : 4, 6 : 4. 3.–4. koha mängus võitsid Leedo ja Tuisk Alti ja Mäge 6 : 4, 4 : 6, 10/7. Finaalis võitsid Kuivjõgi ja Gull paari Gull – Gull 7 : 5, 6 : 3.