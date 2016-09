Saaremaa ohutuspäeval sai pilgu heita päästetööle

Pühapäeval toimus Kuressaare komando hoone ees ja hoovis tänavune Saaremaa ohutuspäev. Sel kogupereüritusel jagati ohutusalast teavet, imiteeriti ohtlikke olukordi ja räägiti, kuidas neid vältida või kuidas ohtu sattudes käituda.

Huvilised nägid päästjate ja politsei tehnikat, võisid saada informatsiooni maksu- ja tolliametilt, esitada küsimusi ja kuulata nõuandeid korstnapühkijalt.

Tänu AS-ile Aide oli kohal ka pöörlev auto, milles istuja sai aimu, mis juhtub üle katuse rulluva sõidukiga, kuidas täidab oma funktsiooni turvavöö ja kuidas end kinnitatud turvavööst vabastada. Veel sai katsetada turvavööstendi ning näidati, kui pikk on pidurdusteekond kiiruse 50 km/h pealt. Prooviti järele ka sõit 60-kilomeetrise tunnikiirusega ning näidati, kui suure löögi saab sellise kiiruse pealt inimest imiteeriv nukk. Näidati, kuidas käituvad liiklusõnnetuse korral päästeametnikud ja politseinikud.

Saaremaa päästekomando juhataja Margus Lindmäe sõnul pakuti inimestele teavet ohutuse kohta ning lisaks veidi lõbusamat tegevust, mida iga päev teha ei saa. “Me proovime ikka propageerida ohutut käitumist, aga jagada ka mõtlemapanevat teavet. Kui viime inimese suitsu täis ruumi, saab ta üsna hästi aru, kui raske on sellises ruumis orienteeruda. Näitasime, kuidas päästjad ise sellises olukorras käituvad, kuidas aitab inimesi leida termokaamera,” rääkis Lindmäe.

Päästekomando juhataja arvas, et üritus läks korda, küll aga oleks võinud rohkem rahvast olla: “Sellepärast me ju tegelikult seda üritust teemegi, kuid siinkohal võib süü olla ka meie enda oma ning võtame seda tulevikus kindlasti arvesse,” kommenteeris Lindmäe.

Saaremaa ohutuspäeval andsid oma panuse ka pommigrupp, häirekeskus, Punane Rist, naiskodukaitse, Kuressaare kiirabi, OLE, keskkonna­amet, Kaitseliit, Elektrilevi, Saaremaa merepääste selts, Saaremaa Tuleohutuse OÜ ja Kuressaare noorte huvikeskus.

Kellel ei õnnestunud osaleda Saaremaa ohutuspäeval, saab võimaluse päästeametiga lähemalt tutvuda juba kolmapäeval, kui toimub avatud uste päev. Külla oodatakse kõiki huvilisi.

“Näitame ennast ja oma maja, vastame kõigile võimalikele küsimustele ja toome sellesama päästja inimeste silma alla. Tegelikult on päästja ka tavainimene, aga üldjuhul inimesed teda õnneks tihti ei kohta,” möönis Margus Lindmäe.

Ta lisas, et päästekomando on avatud ka personaalsele lähenemisele ning päästjad käivad ka kodudes, et vaadata üle võimalikud ohukohad ja anda soovitusi, kuidas oma elamine turvalisemaks muuta.