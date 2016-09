Sõru–Triigi liinil hakkab sõitma poole pisem laev

1. oktoobrist hakkab Saare- ja Hiiumaa vahelist parvlaevaliini opereerima AS Kihnu Veeteed laevaga Reet, mis on senisest parvlaevast poole väiksem.

Kui 1987. aastal ehitatud Kõrgelaid mahutab enam kui 1000 tonni, siis 1971. aastast pärit parvlaev Reet vaid 450 tonni. Reedale mahub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda andmeil 157 reisijat ja 20 sõiduautot. Kõrgelaid mahutab 30 sõiduautot ja 190 reisijat.

“Läbirääkimised on olnud keerulised ning Saaremaa ja Hiiumaa vahet reisivad saareelanikud peavad arvestama võimalusega, et oktoobris võib liini esimestel nädalatel teenindada pisut väiksem asenduslaev Reet,” märkis MKM-i merendus- ja lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi.

Edaspidi on tema sõnul kasutusel jääklassiga laev Subsea Seven, kuhu mahub 86 reisijat ja 24 sõiduautot.

Rasmus Ruuda sõnul peaks nii Reedale kui Subsea Sevenile mahtuma ka Saaremaa piimatööstuse piimakogumise veok. Laevagraafik peaks temale teadaolevalt samaks jääma.

Sõlmitud avaliku teenindamise leping on ministeeriumi kinnitusel lühiajaline, kestusega umbes seitse kuud. Alates maist on liinile oodata uut reisiparvlaeva Soela. See on Tarmo Linnamägi sõnul esimene laev, mis on spetsiaalselt valmistatud Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks. Laev valmib Baltic Workboatsis.

Sõru–Triigi parvlaevaühenduse aastane dotatsioonisumma riigilt on ligi 1,3 miljonit eurot.