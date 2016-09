Linnuses avatakse portselanitööstuse näitus (3)

Täna kell 15 avatakse Kuressaare linnuse keldrisaalis Nikolai Langebrauni portselanitööstuses dekoreeritud esemete näitus “Lauake, kata end!”.

Näitusel on eksponeeritud valik haruldasi Langebrauni portselannõusid ja suveniire erakogudest. Mahukaim osa pärineb Priidu Nõmmelt, kellele kuulub Eestis üks põhjalikumaid Nikolai Langebrauni portselanitööstuse toodangu kogusid. Lisaks on näitusel väljas veel Langebrauni portselan Heli Jalaka, Aave Lemberi, Piret Poljakovi, Kulle Raigi, Mareli Rannapi ja Kristiina Tamme erakogust. Näitus valmistati ette erakogujate, Saaremaa muuseumi ja Saaremaa toidufestivali koostöös.

Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Anna-Liisa Õispuu ütles, et näituse ettevalmistamisel ilmnes üks üllatuslik nüanss. Nimelt oli kõigil erakogujatel esimese Eesti Vabariigi aegse portselanserviisi või suveniiri juurde rääkida liigutav ja südamlik lugu. “Tihti puudutas see esivanemate elutraagikat: sõda, küüditamist, märtsipommitamist,” märkis ta. Seetõttu on näitusel eksponeeritavate esemete juures ka iga erakoguja lugu.

1920.–1930. aastatel Eestis dekoreeritud portselanist moodustab valdava osa Nikolai Langebrauni ettevõtte toodang. Eestis portselani ei toodetud, kuna tehnoloogia oli keeruline ja vajalikke komponente, näiteks ülipuhast liiva, Eestis ei leidu. Langebrauni portselanitööstuses dekoreeritud esemed on oluline osa eesti tööstuskunsti- ja disaini ajaloos, andes ühtlasi ülevaate toonastest maitse-eelistustest. Lisaks on tegu väga hinnaliste esemetega. Langebrauni portselani hind võib erakollektsionääride turul küündida mitme tuhande euroni.

Näituse avamisel saab kuulda kunstiajaloolase Anne Ruussaare ülevaadet Langebrauni portselanitööstuse ajaloost. Anna-Liisa Õispuu märkis, et tema värvikad ja põnevad ettekanded on alati omaette elamus. “Kindlasti saab seal ühtlasi ka vastuse levinud küsimusele, miks on Langebrauni portselannõude all mitu märki, mõni lausa võõrkeelne,» lisas ta.

Näitus jääb Kuressaare linnuses avatuks 30. oktoobrini.