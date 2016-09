Juubilar Rein Orn salvestas sünnipäevaks heliplaadi

Muusik ja kauaaegne kultuuritöötaja Rein Orn tähistab saabuvat seitsmekümnendat sünnipäeva klassikalise muusika kontserdi ja heliplaadiga.

Reede õhtul kell 19 toimub Kuressaare Laurentiuse kirikus kontsert “Tänuks Jumalale ja Muusikale. Rein Orn 70”, kus astuvad üles rahvusooper Estonia solist Aare Saal, Rein Orn akordionil, Erki Aavik viiulil ja segakoor Sauer (dirigent Ester Soe), kontsertmeistri rollis on Rita Naaber. Tasuta kontserdil võib teha annetusi kiriku avariilise torni renoveerimiseks. Orni sõnul tulevad esitusele ilusad klassikalised meloodiad ja kontsert kestab umbes tund aega.

Lisaks sai Ornil möödunud nädalal valmis plaat “Hetked”, millelt leiab nii tema oma lugusid kui ka teiste loodud palasid möödunud aegadest. “Seal on sellised muusikalised hetked aastate tagant, mis on läbi käinud ja mis mu mälu on esile toonud,” märkis Orn.

Kahte Rein Orni kirjutatud lugu laulab plaadil Ivo Linna. Kolm laulu esitab Maria Väli ja ülejäänud neli on instrumentaalpalad. Erilist heameelt tunneb Rein Orn oma sõnul selle üle, et plaadilt leiab ka 1963. aasta Eurovisioni võidulaulu “Danevise” ehk “Tantsuviis”, mille seekord esitab Maria Väli. “See on suhteliselt unustuse hõlmas olnud lugu. Meil ei ole seda kuuldud aastakümneid,” sõnas Orn.

Seda, kas paari aasta jooksul valminud plaat ka müüki läheb, Orn hetkel öelda ei osanud. “Ma olen selline enese­kriitiline, ma ei tea, kas seda on vaja müüa,” arutles ta ja selgitas, et tegu on sõprade abiga tehtud ja eelkõige ka sõpradele mõeldud plaadiga. “Neid inimesi on palju, kellele ma selle kingin,” kinnitas ta ja lisas, et ilmselt saadab ta plaadi ka mõnele raadiojaamale, kus vanad tuttavad ees. “Ega ma varja, et see protsess on mulle meeldima hakanud. Kui tervist annab, siis äkki viie aasta pärast tuleb midagi uut,” rääkis ta, vihjates, et see ei pruugi jääda tema viimaseks plaadiks.

Praegusel ajal on Rein Orn pühendunud akordionile. “Oma kolm aastat olen täiesti üllatavalt palju harjutanud pillimängu,” tõdes ta. Väiksematel kontsertidel on tal kombeks lisaks musitseerimisele rääkida ka pillist endast. “Mida ja kuidas mängitakse,” selgitas Orn.

Varasematel aastatel tuli Ornil aga rohkem tegeleda administreerimistööga, kui kasutada tema oma sõnu. Saaremaale jõudis Tallinnas sündinud ja kasvanud mees 42 aastat tagasi ja töötas esmalt Sõmera vabariiklikus kopsutuberkuloosisanatooriumis, kus ta juhendas muusikaringe.

Seejärel viisid mitmed ametid teda toonase Kingissepa linna poole. “Üheksaks aastaks maandusin kalurikolhoosi Saare Kalur. Tolleaegse struktuuri järgi oli meil oma kultuuriosakond,” meenutas Orn, toonane orkestri- ja ansamblijuht. Saare Kaluri ansambliga Briis käidi ära nii Venemaal kui ka Poolas ja Soomes. Edasi sai Ornist tolleaegse rajooni kultuuriosakonna juhataja ja Eesti taasiseseisvudes mõneks ajaks maavalitsuse kultuurinõunik. Viimati tuli Ornil kultuuritööd korraldada endises Kaarma vallas, seda 2013. aastani. “Ja seal lõppes see administreerimine ja jumalale tänu,” lausus Orn.

Saaremaa tänapäevase kultuurieluga on Rein Orn igati rahul. “Inimesed teevad kõva tööd,” nentis ta ja tõi näiteks Kuressaare merepäevad, mille kava oli tema sõnul lihtsalt fantastiline. “Mulle meeldib, et inimesed teevad hingega, juhid on olemas ja midagi ei jää seisma,” tõdes ta rõõmsalt.

Palju õnne sünnipäevaks on Rein Ornile põhjust soovida 11. septembril.