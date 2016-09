Kas pintsak nööbi külge?

Kauaaegne Eesti muinsuskaitse seltsi juhatuse esimees, Muhus elav Jaan Tamm arutleb oma kirjutises Saaremaa Sadama ja püsiühenduse teemal.

Mõtte, et Saaremaa Sadam end sellisel kujul ära ei tasu ning selle kasumisse viimiseks tuleks Muuga sadamat läbiv naftatransiit suunata hoopiski Saaremaale, käisin välja kümmekond aastat tagasi ühel arut-elul Muhus Koguva Kunstitallis, kui käis järjekordne diskussioon Väikese väina tervise ja Muhu sadamate üle.

Mõtlesin seda tookord naljana, aga nagu näitavad aeg-ajalt trükimeedias ilmuvad artiklid, taotakse seda rauda edasi. Samas ei ole ma, nähes kestvat lennuliikluse saagat nii sise- kui ka välisliinidel, samuti praeguseid Tallinna Sadamaga seotud jamasid reisijateliikluse korraldamisel mandri ja Muhumaa ning Hiiumaa vahel, enam küll kindel, et pikas perspektiivis üldse ette mõeldi. Arvati, et küll turg reguleerib kõik ning sama reha peale võib astuda korduvalt.

Käsukorras ei tee midagi

Otsustamise juures sadam siia rajada võisid olla määravad ka teised tegurid. Kui meenutame Saaremaa Sadama pidulikku avamist 2006. aastal, siis toimus see võidupühal ning mitte ristluslaevade piduliku sissesõiduga uude sadamasse, vaid hoopiski sõjalaevade “paraadiga”.

Arvestades asjaolu, et Eesti oli just saanud NATO-sse, oli võidupüha kattevari parim moodus sadama testimiseks militaaroperatsioonidel kasutamiseks. Kui viimased käivad ühise väejuhatuse korraldusel ja erinevate väeliikide ühise pingutusena, siis kruiisilaevadega on olukord oluliselt keerulisem. Nimelt ei saa siin käsukorras midagi teha, vaid seda reguleerib ikkagi turg, Saaremaa valmisolek vastavas ettevõtluses osaleda ning mis veelgi tähtsam – teine osapool. Viimane eeldab aga senisest aktiivsemat tegevust välissuundadel, aga samuti kohapealse laiema infrastruktuuri olemasolu.

Kujutage endale ette, et ühel päeval tahaks siin maabuda kaks ristluslaeva, mõlema pardal ca 1000 reisijat. Eeldusel, et kõik reisijad tahaksid maale minna Saaremaa huviväärtsustega tutvuma, vajaksime selleks minimaalselt 50 bussi. Saaremaalt me sellist hulka küll ei leiaks. Kahtlen, kas mandriltki neilt lihtsalt kokku saaks.

Arvestades, et Saaremaad külastavad suvel igapäevaselt ka kümned ja kümned huvireisijate grupid Mandri-Eestist ja lähiriikidest, kes samuti vajavad tasemel giiditeenust, siis lihtsalt puudub võimalus neidki saarelt vajaminevas koguses leida.

Omaette probleem on ka külastatavate objektide/mälestiste valmisolek sellist hulka uudistajaid ühel päeval vastu võtta. Seetõttu viiakse needki vähesed siia saabujad sageli vaid Kaali järve vaatama või Angla tuulikumäele. Kui esimese puhul ähvardab kraatri ümbruse vallide mahatallamine ja järgnev erosioon, siis teise puhul on tegemist puhtal kujul Disney­landiga, kus ainukesed originaalobjektid on 20. sajandi põllutööriistad ja ühe tuuliku sammas. Ülejäänud on viimase restaureerimise käigus välja vahetatud uute vastu.

Ainukesena suudaks tuhandepealist rahvahulka ehk vastu võtta Kuressaare linn ja selles asuv linnus-kindlus. Aga seegi vaid välist vaatlust ja ringkäiku võimaldades.

Minu kunagi naljaga pooleks väljaöeldud mõtet Saaremaa naftasadamast on viimasel ajal küll hakatud teises kastmes serveerima. Viimati tegi seda polaaruurija taustaga Enn Kreem (vaata 30. augusti Saarte Häälest), kes pakub välja kauba­vooge siinsest sadamast Mandri-Eestisse ja mujale Euroopasse. Tema edasine mõttekäik selle realiseerimiseks meenutab aga kangesti pintsaku õmblemist nööbi külge. Enn Kreemi arvates tuleks Saaremaa Sadama reanimeerimisega alustada mandrilt ehk Virtsut läbiva sillapea loomisega Suure väina püsiühenduse loomiseks. Samasugune sillapea tuleks luua ka Muhu saare poolsesse otsa Kuivastusse. Kui pikalt ja kust need ühte või teist asumit hakkaksid läbima, ei ole teada. Sellega kaasnevad tõenäoliselt võõrandamisega seonduvad kohtuvaidlused ja kompensatsioonid.

Olgu lisatud, et veel praegugi on püsiühenduse ootuses külmutatud igasugune arendustegevus 70–80-l Kuivastu ja selle lähiümbruse kinnistul. Samas tuleb tõdeda, et seoses mandri- Hiiumaa ja Saaremaa-Hiiumaa ühenduse vajadustega ei kao praamiliiklus Väinamerest selle sajandi jooksul kuhugi.

Keegi pole välja arvutanud, mis võiks maksma minna vajalik maanteevõrgu õgvendamine (õigemini ümbersõit) koos vajaminevate võõrandamistega Muhu saarel Liiva külas ning Saaremaa Sadama ümbruse taristu rajamine. Praegust sadamakaid ja sellega liituvat parkimisplatsi ei saa mitte kuidagi Euroopaga ühendust pidada tahtvaks sadamaks nimetada. Hoopiski minnakse mööda selle hiigelprojekti rahastamisallikatest. On räägitud küll Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondidest ja laenu võtmisest. Samas on eksperdid rõhutanud, et püsiühenduse loomisega võivad Muhu ja Saaremaa kaotada hoopiski Euroopa Liidu mõistes saarelisuse.

Kust need kaubakogused võetakse?

Samuti on meil suure vaevaga käima lükatud Rail Balticu hiigelprojekt, millest poliitikud mitte kuidagi loobuda ei tahtnud. Enn Kreem küll lohutab, et kehtestatav ülesõidumaks katab peagi kõik kulud ja jääb veel ülegi. Kui kaua võttis aega Calais´ ja Doveri vahelise tunneli kasumlikuks saamine? Kas jälle maksab rahvas kinni poliitikute soovi ajalukku minna?

Hoopiski arusaamatuks jääb, kust võetakse need kaubakogused, mille tarbeks seda hiigeltaristut Tallinnast Saaremaa Sadamani rajama hakatakse. Kohapeal väljaveetavat napib. Kas tõesti on Paldiski, Tallinn ja Muuga ning Kunda, Sillamäe ja Pärnu nõus oma niigi nappidest veomahtudest Saaremaa kasuks loobuma. Isegi Virtsus, kus sealse sadama viimase rekonstrueerimise käigus valmis metsa- ja puistematerjalide väljaveo kai, ei näe just eriti tihti laadimist ootavaid aluseid.

Eesti poliitikute hulgas on populaarne ütlus: mõtleme suurelt! Ometi näitavad isegi Kuivastu nõukaajal rajatud, kuid nüüd tühjalt seisvad ning buldooseriga kokkulükkamist ootavad sadamarajatised, et kehtib ka teine ütlus: uhkus ajab upakile! Ühes on Enn Kreemil õigus: rahva raha pole mõtet rannas leotada. Ning see pole tõesti popsimentaliteet, vaid esimene samm tõelise peremehetunde tekkimiseni.