Kuressaare Linnamajanduse juhiks sai Mikk Tuisk (2)

Hiljuti Coop Saaremaa haldusjuhiks läinud Urmas Raigi asemel hakkab Kuressaare Linnamajandust juhtima senine maanteeameti peaspetsialist Mikk Tuisk.

Kuressaarest pärit Tuisk on lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli ja omandanud magistrikraadi transpordi­ehituse erialal. 2005. aastast on ta töötanud mitmetel ametikohtadel maantee­ametis. 2010. aastast on Tuisk töötanud hooldeosakonna peaspetsialistina. Viimasel töökohal oli tema peamine ülesanne Saare maakonna riigimaanteede seisundi järelevalve ja kontroll valdkonna eelarve üle.

Ametikohale kandideerimisel rääkisid tema kasuks Kuressaare Linnamajanduse juhataja ametikohale vastav haridus, erialane töökogemus ja riigihangete läbiviimise kogemus.

Mikk Tuisk on muuhulgas ka maakonna üks paremaid lohesurfareid ja korraldab MTÜ-ga Saaremaa Lohesurf maakonna esivõistlusi. Tuisk asub tööle 3. oktoobrist.