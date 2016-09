Muratsi arendusala on 190 000 euroga müügis

2013. aastal kirjutas Saarte Hääl, et Tartu kinnisvaraettevõte OÜ Amina plaanib Muratsi külla Kuressaare–Püha–Masa maantee äärde metsasele maa-alale rajada veel ühe elurajooni.

Nüüd on ligi 20 hektaril laiuv detailplaneeringuga kaetud arendusala aga hoopiski müüki pandud.

Läänes Tamme tee kruntidega piirnevatele ning kokku 19,94 hektarit hõlmavatele Kaasiku, Männiranna, Rohumäe ja Liivavälja maaüksusele on Prope Mare Keskkonna Agentuur OÜ koostatud detailplaneeringu järgi kavandatud 31 krunti, neist 23 üksikelamumaa krundid ja üks krunt on külaplatsi tarvis.

Ülejäänud krundid on mõeldud metsamaa jaoks ning tee, kergliiklustee, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni jaoks. Samuti on maa-alale kavandatud rohevõrgustik. Mingite töödega kõnealusel maatükil alustatud ei ole, samuti pole seni rajatud kommunikatsioone.

Mis puutub elamumaa kruntidesse, on kinnisvara müügiga tegeleva Uus Maa Kinnisvara Kuressaare büroo juhataja Riho Mõisaääre (pildil) info kohaselt lubatud hoonete maksimaalne arv krundil kokku kolm ehk elamu koos kahe kõrvalhoonega. Lubatud on seejuures ka kahekorruseline hoone, mis on maksimaalselt üheksa meetri kõrgune.

Mõisaääre sõnul on arendusala müügis augusti lõpust alates. Otsus arendus müüki panna tekkis omanikul maakleri sõnutsi seoses kinnisvaraturu elavnemisega. „Pakkumine on olnud avalik väga lühikest aega ja kindlat huvilist hetkel veel ei ole,“ märkis Mõisaäär.